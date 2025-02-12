Tüketici Derneklerinden Bakanlığın Fiyat Karşılaştırma Sistemine Destek

Tüketici dernekleri, vatandaşların zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatlarını karşılaştırabildiği "marketfiyati.org.tr" internet sitesini büyük bir memnuniyetle karşıladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından duyurulan bu sistem, tüketicilere fiyat şeffaflığı sağlamayı hedefliyor.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sistemin tüketiciler için önemli bir adım olduğunu belirtti. Sistemde, 200'den fazla zincir marketin yer aldığı ve bu marketlerin temel gıda ürünleri ile diğer ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının yer alacağını ifade eden Ağaoğlu, "Uygulama, tüketici için büyük bir kolaylık sağlayacak. Yakın zamanda bir mobil uygulama da hayata geçirilecek," dedi.

Ağaoğlu, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu ürünlerin hangi mağazada ne fiyatla satıldığını görebileceğini vurgulayarak, "Bu sayede pahalı satan mağazalardan uzak durarak, yüksek fiyat politikaları izleyen işletmelerin ciro kaybına uğramasını sağlayacaklar," şeklinde konuştu.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, fiyat karşılaştırma sisteminin aktif hale gelmesinin tüketici lehine bir gelişme olduğunu belirtti. Mobil uygulamanın hayata geçmesiyle, tüketicilerin en uygun fiyatı bulmasının daha da kolaylaşacağını ve sistemin, geniş kitlelere ulaşacağını söyledi.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük ise uygulamanın fiyatların bağımsız olarak belirlenmesine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, sistemin amacına ulaşabilmesi için marketlerin fiyatların belirlerken bağımsız hareket etmesinin hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Finansal okuryazarlığın yanı sıra e-ticaret okuryazarlığının yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yapan Küçük, ev hanımlarına internet kullanım eğitimi verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, yerel marketlerin ve küçük esnafın da sisteme eklenmesi yönünde talebini dile getirdi.

Özetle, tüketici dernekleri bu yeni sistemin fiyat karşılaştırma ve şeffaflık sağlama amacı ile oluşturulduğunu savunarak, uygulamanın gelişiminin büyük önem taşıdığına dikkat çekmektedir.