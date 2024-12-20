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Tüketici Güven Endeksi Aralık'ta Yüzde 1,9 Artarak 81,3 Olmuştu

Tüketici güven endeksi aralıkta aylık yüzde 1,9 artarak 81,3 seviyesine ulaştı. TÜİK verilerine göre önemli değişiklikler kaydedildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 10:16
Tüketici Güven Endeksi Aralık'ta Yüzde 1,9 Artarak 81,3 Olmuştu

Tüketici Güven Endeksi Aralık'ta Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi aralık ayında aylık bazda yüzde 1,9 artış göstererek 81,3 seviyesine ulaştı.

Kasım ve Aralık Karşılaştırması

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre, kasım ayında güven endeksi 79,8 iken, aralıkta kaydedilen artışla bu değer 81,3 seviyesine yükseldi.

Hane Halkı Maddi Durumu

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, önceki ay 66,1ken, aralık ayında yüzde 3,5 azalarak 63,8 seviyesine düştü. Ancak, geleceğe yönelik beklentilerdeki olumlu seyir dikkat çekti.

Gelecek Dönem Beklentileri

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, kasımda 80,6 iken aralıkta yüzde 1,6 artışla 81,9 düzeyine ulaştı. Bu durum, tüketicilerin uzun vadeli maddi durumlarına dair daha umutlu bir tablo çizdiğini göstermektedir.

Genel Ekonomik Durum Beklentisi

Kasımdaki 73,8 seviyesinden aralık ayında yüzde 4 yükselerek 76,8 seviyesine çıkan genel ekonomik durum beklentisi endeksi, ekonomik gelişmelere dair iyimser bir yaklaşımı temsil ediyor.

Dayanıklı Tüketim Mallarına Yönelik Harcamalar

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de, kasımda 98,6 iken aralık ayında yüzde 4,1'lik bir artışla 102,6 olarak hesaplandı. Bu, tüketicilerin büyük yatırımlar için daha hazırlıklı olduğunun bir göstergesi olabilir.

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