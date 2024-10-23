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Tüketici Güven Endeksi Ekim'de Yükseldi

Ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 3 artarak 80,6'ya ulaştı, detaylar için yazımıza göz atın.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:14
Tüketici Güven Endeksi Ekim'de Yükseldi

Tüketici Güven Endeksi Ekim Ayında Arttı

Tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %3 artış göstererek 80,6 seviyesine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına yönelik tüketici güven endeksi verilerini kamuoyuna açıkladı.

Arttı, Ama Dönemde Düşüş Var

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen tüketici eğilim anketinin sonuçlarına göre, Eylül ayında 78,2 olan bu endeks, Ekim ayında %3'lük bir artış ile 80,6 seviyesine ulaştı.

Bununla birlikte, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, bir önceki ay 64,8 iken, Ekim ayında %0,2'lik bir azalışla 64,7'ye geriledi.

Gelecek Beklentileri İyileşti

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi, Eylül ayındaki 77,4 seviyesinden %6,1'lik bir artışla 82,1'e yükseldi.

Aynı dönemde genel ekonomik durum beklentisi de Eylül ayındaki 74,5 değerinden %1,1 artarak 75,3 seviyesine çıktı.

Dayanıklı tüketim mallarına ilişkin harcama düşüncesi endeksi ise Eylül ayında 96,2 iken, Ekim ayında %4,1'lik bir artışla 100,1 olarak hesaplandı.

Sonuç olarak, tüketici güven endeksindeki artış, geleceğe dair iyimserliğin artmakta olduğunu göstermektedir.

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