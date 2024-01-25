Tüm yoğurtlarda yüzde 25 indirim kampanyası başladı! Hangi yoğurdu alırsanız en uyguna satın alacaksınız
Migros marketler tüm yoğurtlarda indirim kampanyasına imza attı. Yüzde 25 oranında indirim kampanyasını başlatan Migros marketler, 27 Ocak tarihine kadar vatandaşların bu kampanyadan yararlanmasını sağlayacak. işte Migros market yoğurt indiriminin detayları…
Migros marketler indirimli şekilde bir çok ürünü uygun fiyatlarla satışa çıkartırken, bu sefer yoğurtlarda yeni bir indirim kampanyasına imza attı. Kampanya doğrultusunda vatandaşlar bir çok yoğurt çeşidini %25 indirimli şekilde satın alabilecek. 24 Ocak tarihinde başlatılmış olan bu kampanya doğrultusunda sade, acı soslu, meyveli, kaymaklı - kaymaksız yoğurtlar 27 Ocak tarihine kadar uygun fiyatlarla satışa çıkartılacak. Money bonus ya da Money kart sahibi olan vatandaşlar bu indirimden yararlanabilecek. İşte Migros marketlerin, Migros sanal market üzerinde başlatmış olduğu %25 yoğurt indirim kampanyasının detayları...
HANGİ YOĞURDA EL ATSANIZ %25 İNDİRİMLİ SATIŞTA
Migros marketlerin başlatmış olduğu indirim kampanyası sayesinde hangi yoğurda el atarsanız %25 indirimli şekilde satışa çıkartıldı. Süzme yoğurt, meyveli yoğurt, laktozsuz yoğurt, kaymaksız yoğurt, tam yağlı yoğurt gibi bir çok yoğurt seçeneği %25 oranında indirim kampanyasıyla sanal marketler üzerinde satışa çıkartıldı. 27 Ocak tarihine kadar geçerli olacak bu kampanyadan yalnızca Money bonus ya da Money kart sahipleri yararlanabilecek. İşte Migros marketlerde indirimli şekilde satışa çıkartılan bazı ürünler….
- Sütaş Babymix Sade 4X100 G
- Eker Dip Cips Acı Soslu Yoğurt 125 G
- Eker Efsane Yoğurt 350 G
- Sütaş Süzme Yoğurt 750 G
- Pınar Yoğurt 750 G
- Danone Süprix Marvel Oyuncak Hediyeli Çilek Aromalı Yoğurt 90 G
- Pınar Denge Laktozsuz Yoğurt 4X125 G
- Sek Çiftlik Kaymaksız Yoğurt 450 G
- Sek Yarım Yağlı Yoğurt 1500 G
- İçim İçimino Çilekli Büyüme Küpü 6X40g
- Sütaş Sarımsaklı Yoğurt 500 G
- Eker Şeftali Kayısılı Yoğurt 65 G
- Sütaş Kaymaksız Yoğurt 1000 G
- Eker Efsane Yoğurt 1250 G
- Danone Hüpper Çilek Aromalı Yoğurt 67 G
- Torku Yoğurt Tam Yağlı 2 Kg
- İçim İçimino Bisküvili Büyüme Küpü 6x40 G
- Sek Çiftlik Kaymaksız Yoğurt 900 G
- Sek Çiftlik Gurme Kaymaksız Yoğurt 750 G
- Atatürk Orman Çiftliği Yoğurt 900 G
- Danone Danino Çilekli 12X40 G
- Eker Efsane Yoğurt 750 G
- İçim İçimino Elmalı Kayısılı Büyüme Küpü 6X40g
- Activia Doğal Probiyotik Ananaslı Yoğurt 4x100G
- Activia Shot Sade 6X80 Ml
- Eker Süzme Yoğurt 900 G