Tüm yoğurtlarda yüzde 25 indirim kampanyası başladı! Hangi yoğurdu alırsanız en uyguna satın alacaksınız

Migros marketler indirimli şekilde bir çok ürünü uygun fiyatlarla satışa çıkartırken, bu sefer yoğurtlarda yeni bir indirim kampanyasına imza attı. Kampanya doğrultusunda vatandaşlar bir çok yoğurt çeşidini %25 indirimli şekilde satın alabilecek. 24 Ocak tarihinde başlatılmış olan bu kampanya doğrultusunda sade, acı soslu, meyveli, kaymaklı - kaymaksız yoğurtlar 27 Ocak tarihine kadar uygun fiyatlarla satışa çıkartılacak. Money bonus ya da Money kart sahibi olan vatandaşlar bu indirimden yararlanabilecek. İşte Migros marketlerin, Migros sanal market üzerinde başlatmış olduğu %25 yoğurt indirim kampanyasının detayları...





HANGİ YOĞURDA EL ATSANIZ %25 İNDİRİMLİ SATIŞTA



Migros marketlerin başlatmış olduğu indirim kampanyası sayesinde hangi yoğurda el atarsanız %25 indirimli şekilde satışa çıkartıldı. Süzme yoğurt, meyveli yoğurt, laktozsuz yoğurt, kaymaksız yoğurt, tam yağlı yoğurt gibi bir çok yoğurt seçeneği %25 oranında indirim kampanyasıyla sanal marketler üzerinde satışa çıkartıldı. 27 Ocak tarihine kadar geçerli olacak bu kampanyadan yalnızca Money bonus ya da Money kart sahipleri yararlanabilecek. İşte Migros marketlerde indirimli şekilde satışa çıkartılan bazı ürünler….