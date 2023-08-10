Tüm zamları bertaraf eden kampanya geldi! Hyundai o modelini 335 bin TL'ye satışa çıkardı!

Hyundai'nin gözde modeli i20, Türkiye'de B-Hatchback sınıfında önemli bir konumda bulunuyor ve otomobil tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bu model, 335.300 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor ve hayalini kurduğunuz otomobile sahip olmanızı sağlıyor. Hyundai i20, hem ÖTV'li hem de ÖTV'siz fiyat seçenekleriyle sunuluyor. Türkiye'nin otomotiv sektöründeki güvenilir ismi Hyundai, i20 modeliyle performans, tasarım ve teknolojiyi bir araya getirerek müşterilerine çeşitli seçenekler sunuyor. 8 Ağustos 2023 tarihinde Ali Albayrak tarafından yayınlanan bu bilgiler, otomobil tutkunlarını bekliyor. İşte detaylar...





HYUNDAİ GÖZDE MODELİN İ20 OTOMOBİL TUTKUNLARININ GÖZDESİ

Hayalinizdeki otomobile uygun fiyatlarla kavuşma fırsatı sunan Hyundai i20, Türkiye'de popülerliğini sürdürüyor. B-Hatchback sınıfında yer alan bu model, müşterilerin beğenisini kazanmış durumda. Özellikle 2023 modelleri için iyi haber var: Hyundai i20, ÖTV muafiyetiyle alım olanağı sunuyor. Engelli vatandaşlar ve özel şartları taşıyanlar için, i20'yi daha uygun fiyatlarla alma fırsatı doğuyor. Ancak bu imkandan yararlanmak için yüzde 90 ve üzeri engelli raporunun "ÖTV istisnalı araç kullanabilir" ibaresiyle donatılması gerekiyor. 18 yaş sınırı olmadan, engelli bireyler bizzat kendileri ya da vasileri aracılığıyla bu fırsattan yararlanabilirler. Hyundai i20'nin bu ÖTV muafiyetli fiyat listesiyle, daha geniş kesimlere erişim sağlayarak mobilite imkanı sunma hedefleniyor. İşte diğer ayrıntılar...





Hyundai i20'nin ÖTV muafiyetli fiyatları, 335.300 TL'den başlayarak engelli bireyler için cazip bir fırsat olarak sunuluyor. Ancak bu avantajdan yararlanmak için rapor detaylarına dikkat etmek gerekiyor. Raporlarda bulunan ibareler, önemli düzenlemeleri belirtiyor. Eğer raporda "Sürücü belgesi alabilir" ibaresi yer alıyorsa ve düzenleme gerekiyorsa, "Tertibatlı araç kullanır" ibaresi bulunmalıdır. Eğer düzenleme gerekmeyecekse, "Tertibatlı olmaksızın ÖTV indiriminden faydalanır" ifadesi yer almalıdır. Aynı şekilde, "Otomatik vitesli araç kullanılabilir" veya "Otomatik vitesli araç kullanılamaz" ibarelerine de dikkat etmek önemlidir.

Yenilenen i20 modeli, engelli bireyler için konforlu ve şık bir sürüş deneyimi sunma amacıyla tasarlandı. Engelli vatandaşlar için sağlanan bu özel fırsat, i20'nin modern ve pratik özelliklerine uygun fiyatlarla sahip olma imkanı sunuyor. Hyundai i20'nin ÖTV muafiyetli fiyatları ile mobilite artırılırken, detaylı rapor incelemeleriyle doğru seçeneğin tercih edilmesi sağlanıyor.