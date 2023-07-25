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Tüp fiyatları ocaklara incir ağacı dikti! Son zamdan sonra fiyatları gören çıldırıyor

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Tüp fiyatları ocaklara incir ağacı dikti! Son zamdan sonra fiyatları gören çıldırıyor
Her yeni gün farklı zam haberiyle başlıyor! Tüp fiyatları yine zamlandı! Tüm detaylar haberimizde.

Mutfak tüpü fiyatları günden güne artmaya başladı. Vatandaş alım gücü düştükçe mağdur olurken yeni fiyatlar merakla araştırılmaya başlandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUTFAK TÜPÜ FİYATLARI YİNE ZAMLANDI

Vatandaş her yeni güne gözünü zam haberleriyle açmaya devam ediyor. Her gün farklı ürünler zamlanırken ÖTV ve KDV zamları sonrasında fiyatlar daha çok artmaya başladı. Mutfak tüpü fiyatlarına yapılan son zamlarla birlikte markalarına göre güncel tüp fiyatları şu şekilde;

mutfak tüpü fiyaltarı yine zamlandı

-Aygaz marka 12 kilogram mutfak tüpü 435 TL, 2 kilogram piknik tüpü 85 TL, 24 kilogram ticari tüp 870 TL

-İpragaz marka 2 kilogram piknik tüpü 84 TL, 12 kilogram ev tüpü 426 TL, 24 kilogram ticari tüp 851 TL, 45 kiogram sanayi tüpü 1593 TL, 45 kilogram propan tüp 1746 TL

-Milangaz marka 12 kilogram ev tüpü 426 TL, 2 kilogram piknik tüpü 84 TL, 24 kilogram ticari tüp 852 TL 

Ekonomi
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