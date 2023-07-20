Tüp fiyatlarına bir zam daha geldi! Artık en ucuz tüp bu fiyattan satılacak: Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatları değişti

Mutfak tüplerinde yaşanan artışlar vatandaşın mağduriyetini artırmaya devam ediyor. Fiyatlar yine zamlandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUTFAK TÜPLERİ ZAMLANDI

Vergilere gelen zamlar, dolar kurundaki yükselişler gibi birçok etken her alanı etkilerken mutfak tüpü fiyatlarını da etkiledi. Mutfak tüpü fiyatları yükselmeye başladı. Markaların güncel tutarları vatandaşla paylaşıldı. Yapılan zamlara göre mutfak tüpü fiyatları şu şekilde;





-Aygaz marka 2 kilogram ev tüpü 90 TL

-Aygaz marka 12 kilogram ev tüpü 380 TL

-Aygaz marka 12 kilogram tüp 390 TL

-Aygaz marka 12 kilogram uzun ev tüpü 390 TL

-İpragaz marka 2 kilogram piknik tüpü 75 TL

-İpragaz marka 12 kilogram ev tüpü 375 TL

-İpragaz marka 24 kilogram ticari tüp 757 TL

-İpragaz marka 45 kilogram sanayi tüpü 1.407 TL

-İpragaz marka 45 kilogram propan tüp 1.493 TL

-Bizimgaz marka 2 kilogram piknik tüpü 75 TL

-Bizimgaz marka 12 kilogram ev tüpü 375 TL

-Bizimgaz marka 24 kilogram ticari tüp 757 TL

-Bizimgaz marka 45 kilogram sanayi tüpü 1.407 TL

-Bizimgaz marka 45 kilogram propan tüp 1.493 TL