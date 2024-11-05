Tüpraş'ın Borsa İşlemleri Yeniden Başladı

Tüpraş'ın Borsa İşlemleri Açıldı

Borsa İstanbul, Tüpraş'ın borsadaki işlemlerinin saat 15.25 itibarıyla yeniden başladığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Duyurusu

Borsa İstanbul tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin özel durum açıklaması nedeniyle saat 15.25'te sürekli işlem yöntemiyle işleme açılacaktır" ifadesine yer verildi.

İşlem Sıralarındaki Değişiklikler

Ayrıca, işlem açılışından önce işlem sıralarında ve sözleşmelerde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımının yapılabileceği belirtilmiştir.