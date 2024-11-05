Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Tüpraş'tan Açıklama

Tüpraş, İzmit Rafinerisi'nde yaşanan yangınla ilgili önemli bir duyuru yaptı. Yangının, kompresör bakım çalışmaları sırasında meydana geldiği ve anında kontrol altına alındığı belirtildi.

Yangının Detayları

Şirketten gelen açıklamada, saat 13.30 itibarıyla yangının başladığı kaydedildi. Rafineri ekibi, olaya hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yaralılar ve Faaliyetler

Açıklamada, 12 çalışanın ilk incelemelere göre hafif yaralandığı ve gerekli tetkikler için hastaneye sevk edildiği bilgisi verildi. Ayrıca, yangının ardından ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakıldığı ve rafinerideki diğer faaliyetlerin ise normal seyrinde devam ettiği ifade edildi.

Tüpraş yetkilileri, olayın ardından tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ve izleyen süreçte durumu yakından takip ettiklerini belirtti.