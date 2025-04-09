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TÜREB Heyeti Kopenhag'da Deniz Üstü Rüzgar Santralini İnceledi

TÜREB heyeti, Kopenhag yakınındaki Middelgrunden deniz üstü rüzgar santralini ziyaret ederek Türkiye'deki projeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 15:10
TÜREB Heyeti Kopenhag'da Deniz Üstü Rüzgar Santralini İnceledi

Kopenhag'da Rüzgar Enerjisi Zirvesi

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve beraberindeki heyet, Kopenhag'ın yakınında mühendislik harikası Middelgrunden deniz üstü rüzgar enerjisi santralini ziyaret etti.

Dünyanın En Büyük Deniz Üstü Rüzgar Çiftliği

Oresund deniz yolu güzergahında, Kopenhag'ın 3,5 kilometre dışında yer alan santral, 2000 yılında inşa edilerek her biri 2 megavat kapasiteli 20 türbiniyle dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar çiftliği unvanını kazanmıştı. Bu santral, Kopenhag'ın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 4'ünü karşılıyor.

Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Projeleri

TÜREB Deniz Üstü Rüzgar Enerjisinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ufuk Yaman, WindEurope 2025 Yıllık Rüzgar Etkinliği kapsamında düzenlenen teknik gezinin ardından AA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Yaman, Türkiye'de deniz üstü rüzgar enerjisi projelerine dair dört alanın belirlendiğini aktardı.

Marmara Denizi'nde üç bölgede rüzgar ölçümlerinin başladığını belirten Yaman, iki alanın teknik analizler için uygun bulunduğunu ifade etti. Kirazlı Şarköy ve Bayramdere (Bandırma) yakınındaki büyük alanlarda deniz üstünde yüzer şamandıra sistemleri ile ölçümlerin yapıldığını vurguladı.

Rüzgar Enerjisinin Geleceği

Yaman, “Normalde bir rüzgar santralinin karada fizibilitesini belirlerken rüzgar kaynağının gücünü değerlendiriyoruz. Deniz üstünde ise rüzgar kaynağının kalitesinin yanı sıra deniz akıntıları ve dalgaların büyüklüğünü de hesaba katmalıyız.” şeklinde konuştu.

Ölçümler sonucunda, deniz üstü rüzgar enerjisi projelerinin gerçekleştirilmesi için kapsamlı bir yol haritası oluşturulacağını ekledi. Gelecek yılın ilk çeyreği sonunda alanlara ilişkin verilerin toplanmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

Yaman, “İklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede enerji sektörüne büyük görevler düşüyor. Deniz üstü rüzgar enerjisi, Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme çalışmalarında kritik bir rol oynuyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve beraberindeki heyet, Kopenhag'ın yakınında...

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve beraberindeki heyet, Kopenhag'ın yakınında Middelgrunden deniz üstü rüzgar enerjisi santralini ziyaret etti.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve beraberindeki heyet, Kopenhag'ın yakınında...

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve beraberindeki heyet, Kopenhag'ın yakınında Middelgrunden deniz üstü rüzgar enerjisi santralini ziyaret etti.

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