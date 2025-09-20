Turistik Karaelmas Treni Sonbahar Seferleri: 26 Eylül, 10 Ekim, 14 Kasım

Turistik Karaelmas Ekspresi, Ankara-Zonguldak hattında 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım tarihlerinde sonbahar seferleri düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 10:56
Turistik Karaelmas Treni Sonbahar Seferlerine Başlıyor

Bakan Uraloğlu: Batı Karadeniz'in mirasını demir yollarıyla tanıtıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel mirasını demir yolları aracılığıyla tanıtmak amacıyla yeniden seferlerine başlayan Turistik Karaelmas Ekspresi'nin sonbaharda da yolculuklarına devam edeceğini bildirdi.

Uraloğlu, Ankara-Zonguldak-Ankara hattında işletilen özel Turistik Karaelmas Ekspresi'nin yeni sefer takvimine ilişkin verdiği bilgide, trenin 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım tarihlerinde toplam üç turistik sefer gerçekleştireceğini belirtti.

"Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel mirasını demir yolları aracılığıyla tanıtmak amacıyla yeniden seferlerine başlayan Turistik Karaelmas Ekspresi, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım'da toplam 3 turistik sefer gerçekleştirecek." ifadelerini kullanan Uraloğlu, trenin yolculuklarının bölge tanıtımına katkı sağlayacağını vurguladı.

Güzergâh, vagon yapısı ve işbirlikleri

Uraloğlu, trenin TCDD Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Zonguldak İl Özel İdaresi işbirliğiyle işletildiğini belirterek, bu kapsamda üçlü bir protokol imzalandığını kaydetti.

Toplam 7 vagondan oluşan Turistik Karaelmas Ekspresi'nin bir yemekli ve 6 yataklı vagona sahip olduğunu ifade eden Uraloğlu, trenin 120 yolcu kapasitesi bulunduğunu aktardı.

Seferler sırasında tren, Ankara-Zonguldak güzergâhında Karabük Yeşilyenice'de; Zonguldak-Ankara dönüşünde ise Çerkeş, Çankırı ve Kalecik'te gezi amaçlı duraklamalar yapacak.

Ayrıca Uraloğlu, Turistik Karaelmas Ekspresi'nin bu yıl 13 Haziran'da ilk seferini yaptığını ve sonbaharda da Batı Karadeniz'e yolculuklarını sürdüreceğini belirtti.

