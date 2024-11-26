DOLAR
34,64 -0,2%
EURO
36,5 -0,48%
ALTIN
2.929,39 -0,37%
BITCOIN
3.197.981,03 2,48%

Turizm Yatırım Forumu'nda Türkiye'nin Hedefi Yatırımda 1. Sıraya Yükselmek

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Türkiye'nin uluslararası yatırımlardaki hedefinin birinci sıraya yükselmek olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:31
Turizm Yatırım Forumu'nda Türkiye'nin Hedefi Yatırımda 1. Sıraya Yükselmek

Turizm Yatırım Forumu'nda Türkiye'nin Hedefi Yatırımda 1. Sıraya Yükselmek

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Turizm Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar tarafından Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleriyle kıyaslandığını belirterek, "Bu coğrafyada en fazla yatırım çeken ikinci ülkeyiz, hedefimiz birinci ülke olmak." dedi.

Yatırımların Yüzyılı: Türkiye Yüzyılı

Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı yatırımların yüzyılı yapmak için çalıştıklarını vurguladı. 2003'ten bu yana 262 milyar dolarlık yatırım çektiklerine dikkat çeken Dağlıoğlu, son 20 yılda Türkiye’nin dünya genelindeki yatırımların yüzde 1’ini çektiğini ifade etti.

Uluslararası Yatırımların Katkısı

Dağlıoğlu ayrıca, 80 binden fazla uluslararası sermayeli şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğine ve bu şirketlerin istihdamın yüzde 8,8’ini sağladığına değindi. 2006-2021 yılları arasındaki dönemde ihracatın yüzde 31'inin uluslararası sermayeli şirketler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Gayrimenkul Yatırımlarındaki Artış

Turizm sektöründeki gelişmelere de dikkat çeken Dağlıoğlu, 2016'dan itibaren yatırım yoluyla vatandaşlık prensibinin uygulanmasıyla gayrimenkul yatırımlarında hızlı bir artış gözlemlendiğini söyledi.

Yeni İletişim Kampanyası: Nexus of the World

Son olarak, Türkiye'yi tanıtmak için başlatılan yeni iletişim kampanyası olan Nexus of the World'e vurgu yaparak, "Türkiye'nin bütün dünyanın bağlantı noktası olduğunu duyuruyoruz. Turizmden daha fazla yatırım almak için çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Cam Üfleme ve Cam Sanatı Sergisi Açıldı
2
Bitcoin Fiyatı 93 Bin Doların Altına Geriledi
3
Türkiye'nin Turizm Yatırım Forumu'nda 2024 Hedefleri Açıklandı
4
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yatay Seyretti
5
TESK Başkanı Palandöken'den Sosyal Güvenlikte Norm Birliği Çağrısı
6
Dünya Bankası Türkiye'nin Elektrik Altyapısına 1,5 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
7
MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'nde Sürdürülebilirlik Vurgusu

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor