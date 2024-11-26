Turizm Yatırım Forumu'nda Türkiye'nin Hedefi Yatırımda 1. Sıraya Yükselmek

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Turizm Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar tarafından Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleriyle kıyaslandığını belirterek, "Bu coğrafyada en fazla yatırım çeken ikinci ülkeyiz, hedefimiz birinci ülke olmak." dedi.

Yatırımların Yüzyılı: Türkiye Yüzyılı

Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı yatırımların yüzyılı yapmak için çalıştıklarını vurguladı. 2003'ten bu yana 262 milyar dolarlık yatırım çektiklerine dikkat çeken Dağlıoğlu, son 20 yılda Türkiye’nin dünya genelindeki yatırımların yüzde 1’ini çektiğini ifade etti.

Uluslararası Yatırımların Katkısı

Dağlıoğlu ayrıca, 80 binden fazla uluslararası sermayeli şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğine ve bu şirketlerin istihdamın yüzde 8,8’ini sağladığına değindi. 2006-2021 yılları arasındaki dönemde ihracatın yüzde 31'inin uluslararası sermayeli şirketler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Gayrimenkul Yatırımlarındaki Artış

Turizm sektöründeki gelişmelere de dikkat çeken Dağlıoğlu, 2016'dan itibaren yatırım yoluyla vatandaşlık prensibinin uygulanmasıyla gayrimenkul yatırımlarında hızlı bir artış gözlemlendiğini söyledi.

Yeni İletişim Kampanyası: Nexus of the World

Son olarak, Türkiye'yi tanıtmak için başlatılan yeni iletişim kampanyası olan Nexus of the World'e vurgu yaparak, "Türkiye'nin bütün dünyanın bağlantı noktası olduğunu duyuruyoruz. Turizmden daha fazla yatırım almak için çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.