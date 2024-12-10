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Türk Çayı İhracatı 11 Ayda 22,2 Milyon Dolar Kazandırdı

2023'ün ocak-kasım döneminde Türkiye'nin çay ihracatı 122 ülkeye ulaştı ve 22 milyon 260 bin dolar gelir sağladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 15:52
Türk Çayı İhracatı 11 Ayda 22,2 Milyon Dolar Kazandırdı

Türk Çayı İhracatı 11 Ayda 22,2 Milyon Dolar Kazandırdı

Türkiye, 2023 yılının ocak-kasım döneminde gerçekleştirdiği çay ihracatı ile dünya genelinde önemli bir gelir elde etti. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, bu süreçte elde edilen gelir 22 milyon 260 bin 69 dolar olarak kaydedildi.

Çay İhracatında Sıcak Noktalar

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, 11 ay içinde 122 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay ihraç edildiğini vurguladı. Bu süreçte toplamda 4 bin 486 ton çay ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla ihracatın gerçekleştirildiği ülke ise Belçika oldu. Belçika'ya yapılan çay ihracatı, 7 milyon 321 bin 473 dolar olarak belirlendi. Bu ülkeyi, 3 milyon 798 bin 849 dolarla Birleşik Krallık ve 1 milyon 806 bin 626 dolarla KKTC takip etti.

Rize’nin İhracattaki Rolü

Turgut, Türk çayının ülke ve bölge açısından önemine dikkat çekerek, ülke ihracatının 2 bin 784 ton karşılığı 9 milyon 711 bin 16 dolarlık kısmının Rize'den gerçekleştirildiğini belirtti. Bu da Rize’nin ülke ihracatındaki payının miktarda yüzde 62 olduğunu göstermektedir.

Gelecek Beklentileri

Turgut, ihracat potansiyelinin yanı sıra ülke çeşitliliğini artırmak için de çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdiklerini açıkladı. Çay ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirerek, "İhracat potansiyelimizin yeni yılla daha da artacağına ve 2025'e daha güzel rakamlarla başlayacağımıza inanıyoruz" dedi.

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