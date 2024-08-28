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Türk Çayı İhracatı 2023'te Rekor Kırdı

2023 yılı ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin çay ihracatı 14,8 milyon doları geçti.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 12:16
Türk Çayı İhracatı 2023'te Rekor Kırdı

Türk Çayı İhracatı Hızla Artıyor

2023 yılının ocak-temmuz döneminde Türkiye, çay ihracatını artırarak 14 milyon 887 bin 221 dolara ulaştı.

İhracat ve Hedefler

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, konu hakkında yaptığı açıklamada, bu süreçte 114 ülkeye, özerk ve serbest bölgelere çay gönderildiğini belirtti.

Kalyoncu, bu dönem boyunca toplamda 3 bin 126 ton çay ihracatı gerçekleştirildiğini ve bunun 14 milyon 887 bin 221 dolarlık bir gelir sağladığını ifade etti.

En Fazla İhraç Edilen Ülkeler

Belçika, Türk çayının en büyük alıcısı olurken, 5 milyon 248 bin 461 dolarlık bir dış satış gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Birleşik Krallık ile Almanya da sırasıyla 2 milyon 201 bin 913 dolarlık ve 1 milyon 125 bin 902 dolarlık çay alımı gerçekleştirmiştir.

Yeni Pazarlar ve Çeşitlilik

Kalyoncu, Türk çayı ihracatının her geçen gün artan bir ilgi gördüğünü ve ülke çeşitliliğinin de genişlediğini vurguladı. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl, Dubai, Moritanya, Ekvator Ginesi gibi yeni pazarlar da çay talep etmeye başladı.

Rize'nin Önemi

Türk çayı ihracatının yüzde 47'sinin Rize'den gerçekleştirildiğini belirten Kalyoncu, bu bölgeden 1983 ton çayın 6 milyon 940 bin 999 dolarlık bir kazançla 24 ülkeye gönderildiğini kaydetti.

Geleceğe Dair Beklentiler

Kalyoncu, çay ihracatından yüksek beklentiler içinde olduklarını ve yılı güzel ihracat rakamlarıyla tamamlayacaklarına inandıklarını dile getirdi.

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