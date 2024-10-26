Türk Devletleri Teşkilatı'nda Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Başlatıldı

Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı

İstanbul'da gerçekleştirilen bu önemli toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki işbirliğinde yeni bir sayfa açıldığını ifade etti. Kacır, bu buluşmada alınan kararların Türk devletlerinin geleceğine ışık tutmaya yardımcı olacağını belirtti.

İşbirliği ve Hedefler

Kacır, toplantı süresince alınan kararların, ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendireceğine ve yeni fırsatlar yaratacağına dikkat çekerken, özellikle gençler için bilimsel ve teknolojik projelerin önemini vurguladı.

Etkinlikte Dikkat Çeken Konular

Bakan Kacır, dijitalleşme, yapay zeka, yeşil teknolojiler gibi alanlarda işbirliğini artırmanın hedeflendiğini açıklayarak, ortak Araştırma-Geliştirme (AR-GE) programları ve teknoloji transferlerinin TDT ülkelerini güçlü bir oyuncu haline getireceğini dile getirdi.

Ele Alınan Sorunlar ve Çözümler

Kacır, ahlaki değerlerin teknoloji ile birleşiminin önemini vurgulayarak, Türk Devletleri Teşkilatı'nın küresel sorunlara karşı ortak çözümler üretmeye kararlı olduğunu belirtti. Ayrıca, teknolojinin kötüye kullanımına dikkat çekti ve bunun önlenmesine yönelik adımlar atılacağını ifade etti.

Tarihî Anlamda Başarılar

Sonuç olarak, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında kazandığı başarılara dikkat çeken Kacır, organize sanayi bölgelerinin sayısını ve istihdamı artırmanın yanı sıra Ar-Ge harcamalarının da sürekli olarak yükseldiğini açıkladı.

Gelecek Toplantılar

Toplantının ardından yürütülen çalışmalar sonucunda, ikinci toplantının Azerbaycan’da gerçekleştirileceği belirtildi. Kacır, Türk devletlerinin işbirliğini güçlendirmek için azami çaba sarf edeceğini ifade etti.