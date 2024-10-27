Türk Devletleri Teşkilatı Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanları Toplantısı Yapıldı

Bakan Kacır, Türk Devletleri'nin Bakanlarıyla Bir Araya Geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi.

İstanbul'da Gerçekleştirilen Toplantı

Toplantı, İstanbul'da düzenlenen TDT Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı çerçevesinde gerçekleştirildi. Bu toplantıda, toplam 12 çalışma grubu kurulmasına karar verildi.

Çalışma Gruplarının Konuları

Kurulan çalışma gruplarında ortak AR-GE projelerinin fonlanması, bilimsel araştırma burs ve değişim programları, yapay zeka ve dijital dönüşüm programlarının geliştirilmesi gibi konular ele alınacaktır. Diğer başlıca konular arasında, üye ülkelerde Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali - TEKNOFEST düzenlenmesi ve gençlik teknoloji programlarının oluşturulması yer alıyor.

Kacır'ın Açıklamaları

Sosyal medya platformu X üzerinde görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Kacır, “Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı marjında, verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türk Dünyası ülkeleri olarak aramızdaki işbirliğini derinleştirecek, somut projeleri hızla hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı. Kacır ayrıca, Türk Devletleri'nin güçlü birlikteliğinin yarınlar için başlangıç noktası olduğunun altını çizdi.

Bu doğrultuda, “Sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında işbirliğimizi ilerletecek ortak hedefler belirledik.” diyen Bakan Kacır, bu hedeflerin Türk dünyasının geleceğine ışık tutacağını vurguladı. Kabul edilen Bakanlar Bildirisi ve Eylem Planı, sadece bakanlıkları değil, özel sektör, akademi ve araştırma kuruluşlarını da kapsayarak kalıcı işbirliklerinin temelini atıyor.

Geleceğe Yönelik Umutlar

Kacır, Türk devletlerinin güçlerini birleştirdiği yapının yeni bir dönemin kapısını aralayacağına inandığını sözlerine ekledi; “Bu adımlar, aramızdaki dayanışmayı derinleştirecek ve ortak hedefler doğrultusunda bir arada ilerlememizi sağlayacaktır.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda), İstanbul'da Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda), İstanbul'da Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev ile bir araya geldi.