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Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret Bakanlar Toplantısı

Bakan Ömer Bolat, Kırgızistan'da TDT toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:20
Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret Bakanlar Toplantısı

Ticaret ve Ekonomi Alanında Önemli Adımlar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırgızistan'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 13. Toplantısı'na katıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla toplantıya dair bilgileri aktaran Bolat, Türk devletlerinin siyasi, ekonomik ve ticari potansiyelinin önemine değindi.

Stratejik İşbirliği Vurgusu

Bolat, "Orta Koridor üzerinde yer alan üye ülkeler, ticaret ve enerji yollarına ev sahipliği yaparak, çeşitli alanlarda işbirliklerini sürekli olarak güçlendiriyor." dedi.

Yeşil Finans ve Dijital Ekonomi

Toplantı sonucunda imzalanan bildirinin, üye ülkeler arasındaki akdi altyapıyı geliştirecek önemli adımlar içerdiğini ifade eden Bolat, Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması (DEPA) müzakerelerinin tamamlandığını ve Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Geleceğe Yönelik Planlar

Bakan Bolat, ayrıca Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesi Eylem Planı ile Türk Yeşil Finans Konseyi kurulması çalışmalarını hızlandıracaklarını kaydetti. Bolat, bu kararların hayata geçirilerek, Türk devletlerine güç katılacağını ifade etti.

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