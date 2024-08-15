Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türk Eximbank, 300 Milyon Euro Hacminde Kredi Sağladı

Türk Eximbank, 300 milyon euro kredi ile ihracatçıları desteklemeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 13:00
Türk Eximbank, 300 Milyon Euro Hacminde Kredi Sağladı

Türk Eximbank'dan İhracatçılara Önemli Destek

Türk Eximbank, 300 milyon avro büyüklüğünde bir kredi temin ederek Türk ihracatçılarını destekleme amacını sürdürüyor. Bu kredi, Dünya Bankası'na bağlı Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) garantisi altında, bankalar konsorsiyumu aracılığıyla sağlandı.

Kredinin Detayları

3 yıl vadeye sahip olan bu kredi, MIGA'nın Türkiye'deki "Trade Finance Guarantee" programı çerçevesinde gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliğini taşıyor. Kredinin sağlanmasıyla birlikte Türk ihracatçılarının ticaret finansmanı ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Öncelikli Destek Alanları

Krediden, yeşil ürün üreten, orta ve yüksek teknoloji üreten, kadın girişimcileri destekleyen ya da KOBİ statüsündeki firmalar öncelikli olarak faydalanacak.

Genel Müdür Ali Güney'in Açıklamaları

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, yaptığı açıklamada; "Bankamız ihracatçılarımıza sağladığı desteğe, Dünya Bankası grubu ile yürüttüğü işlemlere bir yenisini daha ekleyerek devam etmektedir. Bu kredi ile 2024 yılında ihracatçılara sağladığımız uluslararası fon toplamı 2 milyar dolara ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Türk Eximbank, böylelikle ülke ekonomisinin lokomotifi olan ihracatın sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!