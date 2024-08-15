Türk Eximbank, 300 Milyon Euro Hacminde Kredi Sağladı

Türk Eximbank'dan İhracatçılara Önemli Destek

Türk Eximbank, 300 milyon avro büyüklüğünde bir kredi temin ederek Türk ihracatçılarını destekleme amacını sürdürüyor. Bu kredi, Dünya Bankası'na bağlı Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) garantisi altında, bankalar konsorsiyumu aracılığıyla sağlandı.

Kredinin Detayları

3 yıl vadeye sahip olan bu kredi, MIGA'nın Türkiye'deki "Trade Finance Guarantee" programı çerçevesinde gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliğini taşıyor. Kredinin sağlanmasıyla birlikte Türk ihracatçılarının ticaret finansmanı ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Öncelikli Destek Alanları

Krediden, yeşil ürün üreten, orta ve yüksek teknoloji üreten, kadın girişimcileri destekleyen ya da KOBİ statüsündeki firmalar öncelikli olarak faydalanacak.

Genel Müdür Ali Güney'in Açıklamaları

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, yaptığı açıklamada; "Bankamız ihracatçılarımıza sağladığı desteğe, Dünya Bankası grubu ile yürüttüğü işlemlere bir yenisini daha ekleyerek devam etmektedir. Bu kredi ile 2024 yılında ihracatçılara sağladığımız uluslararası fon toplamı 2 milyar dolara ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Türk Eximbank, böylelikle ülke ekonomisinin lokomotifi olan ihracatın sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.