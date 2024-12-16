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Türk Eximbank, 5 Milyar Dolar Borçlanma Aracının İhracı İçin Genel Müdürlüğü Yetkilendirdi

Türk Eximbank, 8 Kasım'da aldığı kararla 5 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğü yetkilendirdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:52
Türk Eximbank, 5 Milyar Dolar Borçlanma Aracının İhracı İçin Genel Müdürlüğü Yetkilendirdi

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank), banka yönetim kurulunun 8 Kasım 2024 tarihli kararı ile borçlanma aracı ihracına ilişkin genel müdürlüğü yetkilendirdi.

Türk Eximbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulu, 8 Kasım 2024 tarihli kararı ile yurt dışında azami toplam 5 milyar dolar ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda, azami 10 yıl vadeli, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birkaç seferde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi ve bu doğrultuda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için genel müdürlüğü yetkili kılmıştır." ifadelerine yer verdi.

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