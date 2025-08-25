Türk Eximbank İlk Yarıda 25,4 Milyar Dolar İhracat Desteği Sağladı

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, bankanın yılın ilk 6 ayında Türkiye ihracatına toplam 25,4 milyar dolar destek sağladığını açıkladı. Güney, ihracatçılara uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman sağlamak amacıyla yurtdışı sermaye piyasaları ve finansal kuruluşlardan 5,2 milyar dolar fon temin edildiğini, bu tutarın 1,1 milyar dolarının sürdürülebilirlik temalı kaynaklardan oluştuğunu belirtti.

Destek Dağılımı ve İhracat Performansı

Banka açıklamasına göre, Türk Eximbank bu dönemde 12,5 milyar dolar kredi ve 12,9 milyar dolar sigorta desteği olmak üzere toplam 25,4 milyar dolar tutarında destek sağladı. Güney, yılın ilk yarısında jeopolitik gelişmeler ve ABD tarifelerinin etkisiyle ticari belirsizliklerin öne çıktığını, ancak Türkiye için enflasyonla mücadelede kayda değer ilerlemelerin sağlandığı bir geçiş dönemi yaşandığını vurguladı.

Güney, "Özellikle yılın ilk çeyreğinde küresel ticaretteki güçlü artışla birlikte, mal ihracatımız yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4'ün üzerinde büyüme kaydetmiştir. Hizmet ihracatıyla birlikte toplam ihracatımız yılın ilk yarısında 183 milyar dolara ulaşarak güçlü bir performans sergilemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilirlik ve Sendikasyon

Genel Müdür Güney, bankanın tarihindeki en yüksek tutarlı sendikasyon kredi anlaşmasıyla avro, ABD doları ve Çin yuanı cinsinden toplam 1 milyar dolarlık yeni kaynak sağlandığını belirtti. Bu fonların, yeşil ürün ihracatı yapan KOBİ'ler ile kadın girişimci KOBİ'lerin finansmana erişimini artırmak için kullanılacağı ifade edildi.

Faizsiz Bankacılık ve Yeni Ürünler

Güney, faizsiz bankacılık alanında da yeni ürünler geliştirildiğini aktararak, ihracatçıların ihtiyaçlarına uygun murabaha ve eser finansmanı ürünlerinin devreye alındığını bildirdi. Mevcut finansman ve alacak sigortası ürünlerinin Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları ile uyumlu hale getirildiğini ve katılım bankalarının talebi doğrultusunda TCMB kaynaklı İhracat Destek Finansmanı Programının uygulamaya alındığını kaydetti.

Alacak Sigortası, Teminatlar ve KOBİ Desteği

Bankanın alternatif teminatlarla kredi kullanımını yaygınlaştırdığına dikkat çeken Güney, banka teminat mektubunun yanı sıra İGE AŞ kefaleti, gerçek veya tüzel kişi kefaleti, menkul kıymet rehni ve ipotek karşılığında da kredi imkanı sunduklarını vurguladı.

Alacak sigortasında yapılmış yenilikleri şu şekilde özetledi: alıcı limit tahsis süreçlerinin hızlandırılması, süresiz alıcı limit uygulaması, Kısa Vadeli Yurtiçi Alacak Sigortası ürününün yaygınlaştırılması, modüler poliçe ve ciro bazlı poliçe yapısının hayata geçirilmesi ile sigorta satış kanallarının brokerler ve bankalarla çeşitlendirilmesi.

Güney ayrıca, bankanın desteklerinden yararlanan ihracatçı sayısının 18.552'ye ulaştığını ve bu firmalar içindeki KOBİ payının %83 olduğunu belirtti. İhracatçı KOBİ'lere yönelik olarak bankanın kaynaklı azami 720 gün vadeli döviz kredilerinde yüzde 0,50, orta ve uzun vadeli kredilerde ise yüzde 0,75 oranında faiz indirimi imkanı sunduğunu hatırlattı.

Güney, "İhracatçılarımızın küresel rekabet ortamında daha güçlü bir şekilde yer almaları ve ihracatlarını artırmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.