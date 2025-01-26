Türk Gıda Şirketleri Asya'nın İki Kez Dikkat Çeken Gıda Fuarında

Türk gıda firmaları, Asya'nın önde gelen gıda ve içecek fuarı Indusfood'a katılarak önemli iş fırsatları buldu. Beyin Takımı (BeTa) İlim Derneği tarafından düzenlenen 11. Geleneksel Hindistan Ticaret ve Indusfood Fuar Programı'na 32 ihracatçı Türk gıda firması katıldı.

Fuar Kapsamında İş Birlikleri

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen Indusfood fuarında, Türk pavilyonunda sergilenen ürünler ile yeni işbirlikleri sağlandı. Fuarda ikili iş görüşmeleri yapan Türk şirketleri, Hindistan ve bölgedeki ülkelerden gelen firma temsilcileri ile muhtemel işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

B2B Toplantıları ve İş Forumları

Türk firmalarının, Hindistanlı firmalar ve iş dünyası STK’leri ile bir araya geldiği B2B toplantıları sayesinde iş forumu düzenlendi. Foruma Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği ve Mumbai Başkonsolosluğu'ndan yetkililer de katıldı. Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçi Yardımcısı Alper Bosuter ile Mumbai Başkonsolosu Kemalettin Eruygur, Türk şirketlerini yalnız bırakmadı.

Verimli Görüşmeler ve İş Birlikleri

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON)'nın gıda komisyonlarından önemli isimlerin de yer aldığı heyet, yaklaşık bir hafta süren programla Türk şirketler için verimli geçti.

Stratejik Fırsatlar ve İlgi

BeTa İlim Derneği Başkanı Sabri Öz, Hindistan'ın stratejik anlamda önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, "Hindistan, 1,5 milyar nüfusuyla Türkiye için önemli pazar imkanları barındırıyor ve muhataplarımız bizimle çok yakından ilgilendi" dedi. BeTa İlim Derneği Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Dönmez, fuar ve sonrasında gerçekleştirdikleri ticari diplomasi faaliyetlerinin önemine değindi ve Türk heyetinin en üst düzeyde ağırlandığını ifade etti.

Dönmez, "Hindistan'ın en büyük etkinlikleri arasında yer alan Indusfood'da 32 ihracatçı Türk markamızla göz doldurduk ve çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Türk gıda firmaları, Asya'nın önde gelen gıda ve içecek fuarı Indusfood'a katılarak çeşitli işbirliklerine imza attı. Beyin Takımı (BeTa) İlim Derneği tarafından organize edilen 11. Geleneksel Hindistan Ticaret ve Indusfood Fuar Programı'na 32 ihracatçı Türk gıda firması katıldı. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Indusfood kapsamında kurulan Türk pavilyonunda yer alan şirketler, ürünlerini tanıtırken yeni işbirliklerine de imza attı.

Türk gıda firmaları, Asya'nın önde gelen gıda ve içecek fuarı Indusfood'a katılarak çeşitli işbirliklerine imza attı. Beyin Takımı (BeTa) İlim Derneği tarafından organize edilen 11. Geleneksel Hindistan Ticaret ve Indusfood Fuar Programı'na 32 ihracatçı Türk gıda firması katıldı. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Indusfood kapsamında kurulan Türk pavilyonunda yer alan şirketler, ürünlerini tanıtırken yeni işbirliklerine de imza attı.