Türk Gıda Ürünlerine Küresel İlgi: İhracatta Yüzde 5'lik Artış

Türk Gıda Ürünlerine Talep Arttı

Küresel pazarda meydana gelen daralmalara rağmen, Türk gıda ürünlerine talep yılın ilk dört ayında dikkat çekici bir şekilde artış gösterdi. Miktar bazında yüzde 5, değer bazında ise yüzde 5,5 oranında büyüme sağlandı.

İhracat Verileri

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye, yılın ilk dört ayında 207 ülke ve serbest bölgeye toplam 4 milyon 333 bin 686 ton hububat, bakliyat, yağlı tohum ve mamul ihraç etti.

Bu ihracattan elde edilen gelir ise 4 milyar 179 milyon 581 bin dolar olarak kaydedildi. Sektör, geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar bazında %5, değer bazında ise %5.5 büyüme kaydetti.

Bölgesel Dağılım

İhracatın en fazla yapıldığı bölge Orta Doğu oldu ve bu bölgeye yapılan satışların toplam değeri 1 milyar 400 milyon 996 bin dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, Afrika 998 milyon 735 bin dolar, Avrupa ise 626 milyon 352 bin dolarla takip etti.

Ülke bazında bakıldığında, yönetici İhracatçı Birlikleri verilerine göre Irak, 647 milyon 582 bin dolar ile ilk sırada yer aldı. ABD 266 milyon 534 bin dolar ile ikinci, Suriye ise 219 milyon 053 bin dolar ile üçüncü sırayı aldı.

Suudi Arabistan’a Yüzde 63 Artış

Geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat yapılan ülke Suudi Arabistan oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat bir önceki yıla göre %63,3 artışla 158 milyon 490 bin dolar oldu. Diğer yandan, Cezayir'e %43,8 artışla 161 milyon 548 bin dolarlık, Almanya'ya ise %18'lik bir artışla 143 milyon 392 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Ürün Kalitesi Öne Çıkıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel gıda ticaretindeki daralmaya rağmen Türkiye’nin tahıl ihracatının artmasının, düzenli alımı yapılan ürünlerin kalitesiyle ilişkilendirildiğini ifade etti. Tiryakioğlu, "Küresel gıda ticaretinde bir yavaşlama söz konusu. Dış ticaret iklimindeki olumsuz koşullar devam ederken, gıda ihracatımızın artması ürün kalitemizle de doğrudan bağlantılı" dedi.

Türk gıda ürünlerine talep yılın ilk 4 ayında miktar bazında yüzde 5, değerde ise yüzde 5,5 arttı. Türkiye yılın ilk 4 ayında 207 ülke ve serbest bölgeye 4 milyon 333 bin 686 ton hububat, bakliyat, yağlı tohum ve mamul ihraç etti.

Türk gıda ürünlerine talep yılın ilk 4 ayında miktar bazında yüzde 5, değerde ise yüzde 5,5 arttı. Türkiye yılın ilk 4 ayında 207 ülke ve serbest bölgeye 4 milyon 333 bin 686 ton hububat, bakliyat, yağlı tohum ve mamul ihraç etti.