TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Amacımız Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu sabote etmek değil

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın Açıklamaları

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine dair değerlendirmelerinde, bugün yapılacak toplantıya katılmayacaklarını belirtti. Atalay, kararın bir protesto ya da sabotaj amaçlı olmadığını vurgulayarak, sendikanın görevinin emeklinin, işsizin ve asgari ücretlinin yaşadığı güçlükleri kamuoyuna aktarmak olduğunu söyledi.

Toplantıya Katılmama Kararı ve Amaç

Atalay, katılmayacaklarını şu sözlerle ifade etti: "İşte bugün toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Ben katılmayacağım yere benim arkadaşlarım da katılmazlar. Ama bu bir protesto veya bir sabote değil." Atalay, amacın toplantıyı sabote etmek olmadığını; öncelikle emekçilerin sorunlarını gündeme taşımak olduğunu söyledi.

Çalışma Hukuku Sempozyumu ve Asgari Ücret Vurgusu

Sözlerine, TÜRK-İŞ ile Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Çalışma Hukuku Sempozyumu'na ilişkin bilgi vererek başlayan Atalay, sempozyumun TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde gerçekleştirildiğini ve bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku ile sosyal güvenlik hukuku oturumlarında çalışma hayatının güncel sorunları ile çözüm önerilerinin ele alındığını hatırlattı.

Asgari ücret tespit sürecine 19 yıldır dahil olduğunu söyleyen Atalay, "12 senedir geçim ücreti oldu asgari ücret" ifadesini kullandı. Atalay, başkanlığı dönemine ilişkin değerlendirmesinde, "Ben başkan oldum o dönem bizim asgari ücretle işçimiz yoktu bu dönemde de yok. Ne oyum var ne yetkim var, ne sözüm dinleniyor. Zarfı açıp olanı söylüyorlar yine ihale bize kalıyor. Kaç para olup olmadığını bilmiyoruz" dedi.

Atalay, demokrasiden yana olmaya devam edeceklerini belirterek, emeklinin, işçinin ve asgari ücretlinin zor durumda olduğunu vurguladı: "Emekli 17 bin lira alıyor. 70 bin lira alan emekli de var. Öyle bir düzenleme yapılmalı ki 17 bin lira alan emekliyi refah seviyesine çıkarmamız gerek."

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TÜRK-İŞ) GENEL BAŞKANI ERGÜN ATALAY