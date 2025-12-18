DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,2 0%
ALTIN
5.941,03 0,32%
BITCOIN
3.733.306,52 -1,5%

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Amacımız Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu sabote etmek değil

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, komisyondaki toplantıya katılmayacaklarını ancak bunun protesto ya da sabotaj olmadığını; amaçlarının emekçilerin zorluklarını gündeme taşımak olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:22
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Amacımız Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu sabote etmek değil

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın Açıklamaları

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine dair değerlendirmelerinde, bugün yapılacak toplantıya katılmayacaklarını belirtti. Atalay, kararın bir protesto ya da sabotaj amaçlı olmadığını vurgulayarak, sendikanın görevinin emeklinin, işsizin ve asgari ücretlinin yaşadığı güçlükleri kamuoyuna aktarmak olduğunu söyledi.

Toplantıya Katılmama Kararı ve Amaç

Atalay, katılmayacaklarını şu sözlerle ifade etti: "İşte bugün toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Ben katılmayacağım yere benim arkadaşlarım da katılmazlar. Ama bu bir protesto veya bir sabote değil." Atalay, amacın toplantıyı sabote etmek olmadığını; öncelikle emekçilerin sorunlarını gündeme taşımak olduğunu söyledi.

Çalışma Hukuku Sempozyumu ve Asgari Ücret Vurgusu

Sözlerine, TÜRK-İŞ ile Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Çalışma Hukuku Sempozyumu'na ilişkin bilgi vererek başlayan Atalay, sempozyumun TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde gerçekleştirildiğini ve bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku ile sosyal güvenlik hukuku oturumlarında çalışma hayatının güncel sorunları ile çözüm önerilerinin ele alındığını hatırlattı.

Asgari ücret tespit sürecine 19 yıldır dahil olduğunu söyleyen Atalay, "12 senedir geçim ücreti oldu asgari ücret" ifadesini kullandı. Atalay, başkanlığı dönemine ilişkin değerlendirmesinde, "Ben başkan oldum o dönem bizim asgari ücretle işçimiz yoktu bu dönemde de yok. Ne oyum var ne yetkim var, ne sözüm dinleniyor. Zarfı açıp olanı söylüyorlar yine ihale bize kalıyor. Kaç para olup olmadığını bilmiyoruz" dedi.

Atalay, demokrasiden yana olmaya devam edeceklerini belirterek, emeklinin, işçinin ve asgari ücretlinin zor durumda olduğunu vurguladı: "Emekli 17 bin lira alıyor. 70 bin lira alan emekli de var. Öyle bir düzenleme yapılmalı ki 17 bin lira alan emekliyi refah seviyesine çıkarmamız gerek."

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TÜRK-İŞ) GENEL BAŞKANI ERGÜN ATALAY

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TÜRK-İŞ) GENEL BAŞKANI ERGÜN ATALAY

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TÜRK-İŞ) GENEL BAŞKANI ERGÜN ATALAY

İLGİLİ HABERLER

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıgöl'de Kartpostallık Sonbahar: Bağlarda Budama Çalışmaları Sürüyor
2
Alınteri Feribotları Resmen GESTAŞ Filosuna Katıldı
3
Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu Oyak Renault’da Buluştu
4
AOSB Başkanı Bekir Sütcü: Sanayicinin İhtiyaçlarını Önceleyen Bütüncül Yönetim ve 12 Vizyoner Proje
5
Merkez Kariyer Uzmanları: Özlük Hakları Düzenlemesi Erteleme Olmaksızın Yürürlüğe Girmeli
6
Logo Yazılım ve İş Bankası'ndan Fatura Finansmanı: Vadeli e-Faturalar Tek Tıkla Nakde Dönüyor
7
Öksüt Madencilik 2025'te 14 Uluslararası Ödül Kazandı

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar