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Türk Limanlarında Yük ve Konteyner Elleçleme Artışı

Türk limanlarında bu yılın 9 ayında elleçlenen yük miktarı yüzde 1,5 artış göstererek 397 milyon tona ulaştı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:28
Türk Limanlarında Yük ve Konteyner Elleçleme Artışı

Türk Limanlarından Yük ve Konteyner Elleçlemelerinde Artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ocak-eylül dönemi verilerini açıkladı. Buna göre, Türk limanlarında bu yılın 9 ayında elleçlenen yük miktarı geçen yıla göre yüzde 1,5 artarak 397 milyon 790 bin 70 ton olarak gerçekleşti.

Konteyner Miktarı Artıyor

Bakan Uraloğlu, “Söz konusu dönemde elleçlenen konteyner miktarı ise yüzde 8,2 artış ile 10 milyon 140 bin 359 TEU olarak kaydedildi,” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, detaylı olarak eylük ayındaki verileri de paylaştı. Buna göre, eylülde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 41 milyon 672 bin 93 ton olarak belirlendi. Ancak, yurt dışı limanlara giden yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 11 milyon 61 bin 539 ton oldu.

İl Bazında Yük Elleçleme

Uraloğlu, eylük ayındaki en fazla yük elleçlemesi Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'nda gerçekleşti. Bu limanı 6 milyon 318 bin 124 tonla Aliağa, ardından da 5 milyon 387 bin 829 tonla İskenderun bölge limanları takip etti.

Yük Cinslerinde Artış

Demir cevheri ve konsantreleri eylülde en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Uraloğlu, “Bu yüklerden 1 milyon 72 bin 237 ton elleçlendi,” dedi. Ayrıca, portland çimento ve fuel oil de önemli yük cinsleri arasında yer aldı.

Uluslararası Yük Taşımacılığı

Uraloğlu, eylülde en fazla yük taşımalarının İtalya, ABD ve Mısır'a yapıldığını ifade etti. Ayrıca, eylülde limanlarda elleçlenen 30 milyon 878 bin 569 ton yurt dışı yükün %8,8'inin Türk bayraklı gemilerle taşındığını vurguladı.

Son olarak, eylük ayında konteyner elleçleme miktarının geçen yıla göre %1,4 arttığını belirterek, bu alanın büyümeye devam ettiğini açıkladı.

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