Türk lirası biriktirene altın değerinde öneri! İslam Memiş 'bunu alan kazanır' dedi!

Elinde TL olanlar hangi araca yatırım yapacağını merakla araştırırken önemli açıklamalar İslam Memiş'ten geldi. Peki İslam Memiş hangi yatırım aracını önerdi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIM ÖNERİLERİ

İslam Memiş yatırım yapmak isteyen ve elinde TL olan vatandaşlara önemli açıklamalarda bulundu. Piyasayı değerlendiren İslam Memiş son dönemlerde piyasanın sakin ilerlediğini ve belirsizliğin yüksek olduğunu söyledi. Memiş, Borsa İstanbul'un yüzde 3.67 değer artışı gösterdiğini ve borsa gözlemlerinin devam edeceğini belirtti. Mevduat hesaplarında da gelirin yüksek olduğunu ve risklerin azaldığını belirten İslam Memiş, Borsa İstanbul hedefinin 8 bin puan olduğunu söyledi.





İslam Memiş üçlü kur yaklaşımının tekrar gözde olduğunu ve beklemenin en sağlıklısı olacağını belirtti. İslam Memiş Ağustos ayında dolar için 27.50 TL, Euro için 29.69 TL beklentilerinin devam ettiğini, Euro dolar paritesinin 1.10'un altına düşmeyi zorladığını ve yeni dolar alacaklar için son fırsatlar olduğunu söyledi. İslam Memiş Euro dolar parite beklentisinin 1.15 olduğunu da belirtti. İslam Memiş gram altının 1.680-1.700 TL seviyelerinin dikkate alınması gerektiğini ve kotalarla birlikte yüzde 4 oranında bir artış yaşandığını söyledi. İslam Memiş serbest piyasa ve resmi kur arasında en az 50 TL bir fiyat farkı olduğunu, bu farkın bazen 80 TL ve 100 TL seviysine çıkabileceğini ve gram altın beklentisinin 1.800 TL olduğunu belirtti. Bu sebeple gram altının yatırım için doğru bir karar olduğu düşünülüyor.