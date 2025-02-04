Türk Lirası Reel Değerinde 5 Yılın Zirvesi: Endeks 75,44'e Ulaştı

Türk Lirası'nda Önemli Artış

Ocak 2025 itibarıyla reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında 2,97 puan artarak 75,44 değerine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı endeks Aralık 2024'te 72,47 düzeyindeydi.

Artışın Detayları

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 2,30 puan artarak 96,73'ten 99,03'e yükseldi. Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 13,99 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 10,41 puan artış göstermiştir.

5 Yıllık Zirve

Böylece, TÜFE'ye göre Türk lirasının reel değeri, Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştır. TCMB'den yapılan açıklamada, "2021-2023 dönemine ilişkin ülkelerin karşılıklı dış ticaret ve milli gelir verileri kullanılarak bu dönemin ülke ağırlıkları hesaplanmıştır" ifadeleri yer almaktadır.

İran Riyali ve Güncellemeler

Ayrıca, duyuruda belirtilen bir diğer önemli nokta, İran riyali veri kaynağında yapılan değişikliktir. Bununla birlikte, serbest piyasa kurunun esas alınmaya başlandığı ve reel efektif döviz kuru serilerinin 2011'e kadar geriye götürülerek güncellendiği bildirilmiştir. Bu çerçevede, Ocak 2025 verilerinin de söz konusu güncellemeleri içerdiği vurgulanmıştır.