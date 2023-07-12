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Türk Lirası yenileniyor! 500 TL ve 1000 TL'lik yeni banknotlar yolda: İşte dikkat çeken tasarımları

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Türk Lirası yenileniyor! 500 TL ve 1000 TL'lik yeni banknotlar yolda: İşte dikkat çeken tasarımları
Ülkemizde enflasyon ve kurdaki değerlenme nedeniyle artış süreci devam etmektedir. Hayat pahalılığının artmaya devam ettiği göz önüne alındığında, yeni banknot basımları hakkında yeni açıklamalar da yapılıyor. Ekonomist Şeref Oğuz'a göre 1 TL'lik madeni para artık basılmayacak.

Türk lirasının değer kaybetmesi ve artan hayat pahalılığı ekonomistleri yankılandırmaya devam ediyor. Madeni para ücretleri son yıllarda sıcak bir konu haline geldi. Madeni paranın, üretim maliyeti gerçek değerini aştığında aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacağı yaygın olarak tartışılmaktadır.

Ekonomist Şeref Oğuz, ülkemizdeki enflasyon göz önüne alındığında 500 TL ve 1.000 TL'lik yeni banknotların ne zaman ihraç edileceğine ilişkin açıklama yaptı. Ekonomim.com'a açıklama yapan Oğuz, her birini "Seçim Ekonomik Normu 2.0" başlığı altında açıkladı.

5 TL VE 10 TL'LİK BANKNOTLARIN BİR DEĞERİ YOK

Türk Lirası yenileniyor! 500 TL ve 1000 TL'lik yeni banknotlar yolda

Kendi açıklamalarına göre piyasada tedavüldeki en küçük banknot 5 TL. Mevcut durumda 5 TL'ye ancak bir somun ekmek alınabiliyor ancak Şeref Oğuz, 5 TL'lik banknotlarla hayır işlerinin bile yapılamayacağını vurguladı. Öte yandan yükselen enflasyonun en yüksek kupürü olan 200TL'nin alım gücünün önemli ölçüde düştüğünü vurguladı. Uzmanlar, ATM'lerin banknotlarla dolu olduğunu ve değeri 200TL'yi geçen 500TL'lik banknotların ihracının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

500 TL VE 1000 TL'LİK YENİ BANKNOTLAR BASILIYOR

Ülkemizde enflasyon ve sürekli artan yaşam maliyeti nedeniyle ATM'lerdeki paraların ısındığını belirtmek gerekir. Yeni banknot arayışları devam ederken, yeni basılan 200'lük ve 100'lük banknotlar sürekli olarak tüketicilerin ilgisini çekiyor. Mükerrer seri numarasına sahip yeni banknotların , mürekkep henüz ıslakken aslında sıfıra sahip olduğunun bir göstergesi olarak iddia edildi.

Asgari ücrette ve memur ile emekli aylıklarındaki ayrışmalar ve fiyatlardaki düşüş Türk lirasını olumsuz etkiledi. Şeref Oğuz'un değerlendirmelerine göre 5 TL ve 10 TL'lik banknotların değer kaybetmesiyle birlikte 1 TL ve altındaki madeni paralar yerine 5 TL ve 10 TL'lik madeni paralara çevrilecek. iddiaya göre 2023'te 500 TL'lik, 2024'te ise 1.000 TL'lik banknotlar ihraç edilecek.

500 TL'lik banknotun tasarımı

500 TL'lik banknotun tasarımı

1000 TL'lik banknotun tasarımı

1000 TL'lik banknotun tasarımı

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