Türk Müteahhitlerin Suudi Arabistan Başarısı

Türk Müteahhitler Yurt Dışında Hızla Büyüyor

2023 yılının Ocak-Eylül döneminde Türk müteahhitler yurt dışında 2,3 milyar dolarlık iş hacmi ile en çok Suudi Arabistan'da proje üstlendiler. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından yayımlanan Ekim 2023 İnşaat Sektörü Analizi Raporu, inşaat sektörünün uluslararası alandaki büyüklüğüne dair önemli veriler sunuyor.

Proje Verileri ve Ülke Sıralaması

Raporda, yılın ilk dokuz ayında Türk inşaat sektörünün yurt dışında 11,8 milyar dolara denk gelen toplam 161 proje üstlendiği belirtildi. Suudi Arabistan'ı 1,7 milyar dolarlık iş hacmi ile Cezayir izlerken, Gabon 1,2 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Finansman Sıkıntıları ve Etkileri

Üçüncü çeyrekte inşaat sektöründe gözlemlenen dezenflasyon sürecinin etkileri daha belirgin hale geldi. Sıkılaştırma politikalarının finansman üzerindeki olumsuz etkilerinin arttığı ifade edilerek, kredi büyümesine yönelik getirilen sınırlamalar ve yüksek finansman maliyetlerinin önümüzdeki dönem yurt dışında gerçekleştirilecek projeleri kısıtlayabileceği belirtiliyor.

Türk Bankalarının Durumu

Raporda ayrıca, Türk bankalarının yurt dışında üstlenilen projelerde teminat mektuplarının doğrudan kabul edilmemesi sorununun çözümü için TMB öncülüğünde çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Bu durum, Türk müteahhitlerin uluslararası pazarda daha fazla rekabet edebilir hale gelmeleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.