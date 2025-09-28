Türk Sanayisi Hızla Robotlaşıyor: Otomasyon Rekabet Gücünü Artırıyor

Yapay zeka ve robotik sistemler teknoloji fuarlarının ötesine geçerek sanayide köklü bir dönüşüm başlattı. Global ve yerel yatırımlarla Türkiye, üretimde otomasyon ve robotlaşma hamleleriyle rekabet gücünü artırıyor.

Otomotiv ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörde robot kullanımı her yıl büyüyor. Türkiye, robotlaşma alanında dünyanın en büyük 14'üncü pazarı konumunda bulunuyor.

ABB'den Gürsen Torum: Yeni nesil tercihleri ve karanlık fabrikalar

ABB Türkiye Robot Bölümü Global Çözüm Merkezi Yöneticisi Gürsen Torum, Uluslararası Robot Federasyonu verilerine atıfta bulunarak 2020–2024 döneminde küresel robot pazarının sürdürülebilir büyüme gösterdiğini, Türkiye'de ise bunun daha yüksek oranda seyrettiğini söyledi.

Torum, şu değerlendirmeyi paylaştı: “Türkiye'de global bazdaki veriden daha da yüksek bir oranla yükseldi. Biz otomasyona olan eğilimi bazı makro sebeplerin tetiklediğini görüyoruz. Bunlardan biri şüphesiz ki iş gücü. Özellikle robotlar çok farklı sektörlerde kullanılıyor. Otomotiv, beyaz eşya, gıda, sağlık sektörü gibi farklı sektörlerde kullanılıyor. Buradaki insan kaynağı boşluğunu robot otomasyonu yine dolduruyor. Aynı zamanda tekrar gerektiren bazı zorluk yaratan işleri de yeni neslin tercih etmediğini görüyoruz. Bunu otomasyona geçişin makro dinamiklerinden bir tanesi olarak söyleyebilirim.”

Torum, sıkça gündeme gelen “karanlık fabrika” kavramını da; insan müdahalesi gerektirmeyen ya da minimum insan müdahalesiyle çalışan üretim tesisleri olarak tanımladı.

Torum ayrıca otomasyonun artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini vurgulayarak, “Her geçen gün çok daha yükselen bir hızla robotlaşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla ben yakın gelecekte Türkiye'nin robotlaşma anlamında dünyada da lider konumda olacağını ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı.

KUKA'dan Fatih Güngör: Pazar Büyümesi ve 2024 Rakamları

KUKA Türkiye ve Orta Doğu Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Güngör, Uluslararası Robot Federasyonu raporlarından alıntı yaparak global satışlardaki artışı aktardı. Güngör, 2025 Nisan ayında yayınlanan rapora göre dünyada 2024 yılında 542 binin üzerinde robot satışı gerçekleştiğini belirtti ve on yıl öncesiyle karşılaştırarak pazarın kabaca 2,5 kat büyüdüğünü söyledi.

Güngör, Çin, Almanya, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın lider ülkeler olduğunu belirtilerken, Türkiye'nin son dönemde dünya pazarının üzerinde bir büyüme sergilediğine dikkat çekti. 2024 yılında Türkiye'de 3 bin 551 robot satıldı ve bu rakam Türkiye'yi dünya sıralamasında 14. pazar konumuna taşıdı.

Güngör, teknolojik gelişmelerin ve yapay zekanın entegrasyonunun “karanlık fabrika” konseptini artıracağını, bazı proseslerin bugünden hazırlanması gerektiğini ve Türk sanayisinin bu yatırımlara öncelik vermesinin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, global rakiplerle rekabet edebilmek için robotik otomasyona geçmenin bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

Altınay: Hızlı ve Kaliteli Üretimde Robotların Rolü

Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, 1990'lardan bu yana robotların en önemli kullanım alanının birim zamanda kaliteli ve hızlı üretim sağlayan esnek hatlar olduğunu belirtti. Altınay, dünyada 1990'larda yılda yaklaşık 20 bin robot üretilirken, bugün sanayi robotu üretiminin yaklaşık 600 bin seviyelerine ulaştığını; hizmet robotlarıyla birlikte toplamda yüzbinlerce robotun devrede olduğunu aktardı.

Altınay, yerlilik ve millilik oranının her altyapıda önemine işaret ederek, savunma sanayinde Türkiye'nin elde ettiği başarıya ve geliştirilen otonom sistemlere dikkat çekti.

Sonuç olarak, artan işgücü maliyetleri, yatırımın geri dönüş süresinin kısalması ve yeni nesil tercihleri, üreticileri otomasyona yönlendiriyor. Türkiye, hem satış rakamları hem de yatırım eğilimleriyle robotlaşmada hızlanan bir profil sergiliyor ve yakın gelecekte rekabet gücünü bu yönde güçlendirmeye devam etmesi bekleniyor.

