Türk Savunma Sanayisi Dünya Ordularının Radarında: İhracatta Rekor Başarılar

Türk Savunma Sanayisi: Küresel Güç Olma Yolunda

Türk İHA'ları 50, kamikaze dronları 11 ve taarruz helikopterleri 8 ülkenin hava sahasında güvenlik sağlıyor. Türkiye, ürettiği savunma sanayi ürünleriyle dünya çapında önemli bir oyuncu haline geliyor.

Son dönemdeki ihracatları ile dost ve müttefik ülkelerine güvenlik desteği sunan Türkiye, 2024 yılında savunma sanayisinde bir altın çağ yaşamakta. Savunma sanayisi ürünleri, birçok ülke için tercih edilen malzemeler arasında yer alıyor.

İhracatta Üst Sıralara Tırmanma

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Türkiye, savunma sanayisinde 11. sıraya yükselerek dünyada dikkat çekici bir konum kazanmış durumda. 2023 yılında savunma ve havacılık sanayisi ihracatı 7 milyar 154 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekor kırıldı.

Yurt içinde teslim edilen sistemlerin ekonomik katkısının ise en az 40 milyar dolar olduğu kaydedildi. Bu dönemde Türkiye, çeşitli ülkelerle önemli anlaşmalara imza atarak savunma sanayisinin karada, havada ve denizdeki etkisini artırmayı başardı.

Kapsamlı İhracat Faaliyetleri

Türkiye, 40 ülkeye 4 bin 500'den fazla kara aracı, 50'den fazla ülkeye 770 İHA, SİHA ve TİHA, 24 ülkeye 1200 elektro-optik sistem ve stabilize silah sistemi ihraç etti. Yine, 8 ülkeye taarruz helikopteri ve 11 ülkeye 1500 kamikaze dron satıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yapılan açıklamada, "Neresi olursa olsun, ihtiyacı karşılayabilecek yetkinliğe sahibiz" diyerek Türkiye’nin global pazardaki sağlam duruşunu vurguladı.

Geleceğe Yönelik Hedefler ve Yerli Gelişim

Türkiye'nin AR-GE bütçesi geçen yıl toplamda 3 milyar dolara yaklaşırken, yerlilik oranı %80'i aştı. 2024 yılı itibarıyla, 300'e yakın ürün ile 180’i aşkın ülkeye satış gerçekleştirildi. İhracatta, yıllık hedef 2 yıl içinde 7 milyar 154 milyon doları çift hanelere çıkarmak.

ALTAY tankının motorunun yerli ve milli olarak üretilmesi için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, milli muharip uçak KAAN ve GÖKBEY helikopterinin motorları da yerli imkanlarla geliştirilmeye çalışılıyor. TUSAŞ, yenileme uydu proje çalışmalarını sürdürürken, 2024'te HÜRKUŞ uçaklarının ilk teslimatları yapılacak.

Türk savunma sanayisi, bu başarılarla dünya savunma pazarında ses getirmeye ve en üst sıralarda yer almaya devam edecek.