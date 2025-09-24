Türk Simidi ve Çayı Times Meydanı'nda: 'Anadoludakiler' New York'ta

Emine Erdoğan himayesinde yürütülen 'Anadoludakiler' projesi kapsamında Türk simidi ve çayı New York Times Meydanı'nda sunularak Anadolu misafirperverliği tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 14:29
Türk Simidi ve Çayı Times Meydanı'nda: 'Anadoludakiler' New York'ta

Türk Simidi ve Çayı Times Meydanı'nda: 'Anadoludakiler' New York'ta

Anadolu lezzetleri ve misafirperverlik Broadway'de tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kalkınma Ajansları eliyle hayata geçirilen 'Anadoludakiler' projesinin tanıtımı kapsamında New York'un ünlü Times Meydanı'nda, Türk kültürünün vazgeçilmez ikililerinden simit ve çay ikram edildi.

New York'taki Times Meydanı, Anadolu'nun sıcaklığını hissettiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Türk simidi ve Türk çayı, 'Anadoludakiler' projesinin tanıtımı çerçevesinde, Times Meydanı'nda New Yorklulara ikram edildi.

Meydanda bulunanlar, Anadoludakiler ekibinin simit ve çay dağıtımını ilgiyle karşılarken, Türk lezzetlerinin yanı sıra Anadolu'nun paylaşma kültürünü ve samimiyetini de deneyimledi.

Etkinlikte, Anadolu'nun lezzetlerini ve misafirperverliğini yansıtan "Kahvaltının Şampiyonlar Ligi: Türk Çayı ve Simit", "Türkiye'de her kapı, misafirlerini kalpleri ısıtan Türk çayıyla karşılar" mesajları ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kalkınma Ajansları eliyle hayata geçirilen, "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı kapsamında New York'un ünlü Times Meydanı'nda, Türk kültürünün vazgeçilmez ikililerinden simit ve çay ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot elektrik fiyatları: Megavatsaat başına en yüksek 3 bin 400 lira
2
Spot Doğal Gazda 1000 m³ Referans Fiyatı 14 bin 432 lira 87 kuruş
3
Moskova Günleri Ankara'da: ATO, Rusya ile Ticareti 100 Milyar Dolara Taşımayı Hedefliyor
4
Türk Simidi ve Çayı Times Meydanı'nda: 'Anadoludakiler' New York'ta
5
Ifo: Alman İş Dünyasının Güveni Eylülde Azaldı, Endeks 87,7'ye Geriledi
6
SEDDK Başkanı Davut Menteş: Prim Üretimi 700 Milyar Liraya Yaklaştı
7
Sarıyer'de 62 Üreticiye 112 Bin Fide Dağıtıldı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası