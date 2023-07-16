Türk tekstil devinden kötü haber geldi! Yüzlerce kişi işsiz kalacak

Türk tekstil firmaları, dünya pazarında önemli adımlar atmaya devam ederken, son haber sektörü derinden sarsmış durumda. Sırbistan'a ilk adımı atan ve dünya genelinde önemli yatırımları bulunan Jeanci, ülkedeki üretimlerine son verme kararı aldı. Bu karar, hem çalışanlarını hem de sektörü şoke etti.



700 ÇALIŞANA İSTİHDAM SAĞLIYORDU





Türk tekstil devi Jeanci, 13 yıl önce Sırbistan'a yaptığı yatırımlarla üretim merkezi haline gelmişti. Ancak son dönemde alınan kararla birlikte Jeanci, ülkeden çekilme kararı aldı. Fabrikasını kapatma kararıyla beraber, 700 kişiye istihdam sağlayan Jeanci, Sırbistan'dan ayrılacak.

Sırbistan, Türk tekstil sektörü için temel üretim merkezlerinden biri haline gelmişti. Birçok Türk firması burada faaliyet gösterirken, Jeanci bu ülkede üretim anlamında öncü bir rol oynamıştı. 2010 yılında Sırbistan'a ilk büyük tekstil yatırımcısı olarak adım atan Jeanci Tekstil, Leskovac şehrinde üretim için temel atmıştı.

Ancak Jeanci'nin aldığı kararla birlikte, 13 yılın ardından ülkeden çekilme kararı alındı. Mektupla çalışanlara bildirilen bu kararın nedeni, pandemi süreciyle birlikte yaşanan kriz ve kayıpların karşılanamaması olarak açıklandı. Jeanci, Sırbistan'da 700 çalışana istihdam sağlıyordu ve bu karar hem çalışanlar hem de yerel halk açısından olumsuz bir durum yarattı.

Jeanci, sadece Türk tekstil sektörü için değil, aynı zamanda dünya devi markalar olan Cavalli, Fearre ve Versace gibi ünlü markalar için de üretim yapmaktaydı. Bu nedenle Jeanci'nin Sırbistan'dan çekilme kararı, sektörün genelini etkileyen bir durum olarak görülmekte.

Türk tekstil firmaları, bu gelişmeyle birlikte Sırbistan'da yaşanan değişime ve Jeanci'nin çekilme kararına adapte olmak durumunda kalacak. Bu süreçte sektörün nasıl bir yol izleyeceği ve Sırbistan'daki üretim potansiyelinin nasıl etkileneceği ise merak konusu.