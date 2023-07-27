Türk Telekom aboneleri çileden çıkacak! Bu karar abonelik iptal ettirir

Türk Telekom, referans veri akış erişim (VAE) tarifelerinde yüzde 70 oranında zam yaparak, internet hizmetlerine büyük bir fiyat güncellemesi getirdi. Şirket, Türkiye'nin 81 ilinde toptan internet hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösteriyor ve bu tarife güncellemesi tüketici açısından yüzde 70'lik bir zam anlamına geliyor.



1 TEMMUZ İTİBARIYLA YÜRÜLÜĞÜ GİRDİ

1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarifeler, hem VAE (Veri Ağ Erişimi) hem de port ücretlerine yapılan yüzde 70'lere varan zamla kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında da VAE'ye yüzde 67 zam planlanmış, ancak zam Haziran'a ertelenmişti. Bu yıl yapılan tarife güncellemesi, tüketicileri ve uzmanları endişelendiren bir konu olarak öne çıkmıştı.

Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, fiyat düzenlemelerinin zaman dilimine oturtulması gerektiğini belirtse de BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu), mobil telefon hizmetleri için azami ücret tarifesini 1 Nisan'da yapılan zamla ilgili kamuoyu ile paylaşmamıştı, bu da durumu daha karmaşık hale getirmişti.

Yeni fiyatların ne zaman yürürlüğe gireceği ile ilgili yasal bir düzenleme olmaması, tüketiciler arasında belirsizlik ve tepkilere yol açmıştı.

Tüketicilerin özellikle dikkat çektiği bir diğer konu, arıza durumunda müşteriye yansıtılacak ücretin artırılması oldu. Türk Telekom, kaynaklanmayan arıza kayıtları için ceza bedelini 270,21 TL'ye yükseltti ve bu ücreti önceki tarifede 14 TL olarak İnternet Servis Sağlayıcı'lara yansıtıyordu.

Tüm bu değişiklikler, internet hizmetlerine olan erişimi ve maliyetleri doğrudan etkilediği için tüketiciler ve uzmanlar tarafından yakından takip edilen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Türk Telekom, Türkiye'nin önde gelen iletişim ve telekomünikasyon şirketlerinden biridir. 1995 yılında özelleştirme kapsamında Türk Telekomünikasyon A.Ş. adıyla kurulmuştur. Daha sonra Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (Türk Telekom A.Ş.) olarak da anılmıştır.

Türk Telekom, Türkiye genelinde sabit hatlı telefon, mobil telefon, internet, geniş bant internet, dijital televizyon ve diğer telekomünikasyon hizmetleri sunan geniş bir iletişim altyapısına sahiptir. Şirket, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sabit hatlı telefon operatörü ve geniş bant internet sağlayıcısıdır.