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Türk Telekom abonelerine kötü haber: Yüzde 70 zam geldi

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Türk Telekom abonelerine kötü haber: Yüzde 70 zam geldi
Türk Telekom, tarifelerine fiyat güncellemesi yaptı. Yeni güncelleme 1 Temmuz’dan itibaren yürürlükte olacak. İşte detaylar…

Türk Telekom, referans veri akış erişim tarifelerinin hepsine fiyat güncellemesine gitti. Türkiye’deki tüm illere hizmet vermekte olan internet hizmet sağlayıcısı Türk Telekom tarife güncellemeleri, 1 Temmuz’dan itibaren yürürlükte olacak.

Hem referans veri akış erişim hem de port ücretlerinde toplamda %70 zam yapıldı. İnternet hizmeti ile ilgili olan tarifelerle ilgili düzenlemelerin ve yeni fiyatların ne zaman yürürlüğe koyulacağına dair yasal bir düzenleme ise henüz bulunmamaktadır. Türk Telekom tarifelerinden her geçen gün şikayet artsa fiyat artışından çekinilmedi. Artık Türk Telekom’dan kaynaklanmamış olan arızı kaydının cezası 270,21 TL’ye çıktı.

Ekonomi
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