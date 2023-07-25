Türk Telekom abonelerine kötü haber: Yüzde 70 zam geldi

Türk Telekom, referans veri akış erişim tarifelerinin hepsine fiyat güncellemesine gitti. Türkiye’deki tüm illere hizmet vermekte olan internet hizmet sağlayıcısı Türk Telekom tarife güncellemeleri, 1 Temmuz’dan itibaren yürürlükte olacak.

Hem referans veri akış erişim hem de port ücretlerinde toplamda %70 zam yapıldı. İnternet hizmeti ile ilgili olan tarifelerle ilgili düzenlemelerin ve yeni fiyatların ne zaman yürürlüğe koyulacağına dair yasal bir düzenleme ise henüz bulunmamaktadır. Türk Telekom tarifelerinden her geçen gün şikayet artsa fiyat artışından çekinilmedi. Artık Türk Telekom’dan kaynaklanmamış olan arızı kaydının cezası 270,21 TL’ye çıktı.