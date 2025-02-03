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Türk Telekom 'Dijitalde Hayat Kolay' Projesi ile 30 Bin Kadına Ulaştı

Türk Telekom, 'Dijitalde Hayat Kolay' projesiyle kadınların dijital becerilerini artırarak 30 bin kadına ulaştı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:43
Türk Telekom 'Dijitalde Hayat Kolay' Projesi ile 30 Bin Kadına Ulaştı

Dijitalde Hayat Kolay Projesi ile Kadınların Güçlenmesi Amaçlanıyor

Türk Telekom, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle yürüttüğü 'Dijitalde Hayat Kolay' projesi ile, kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta daha aktif rol almasını destekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, teknolojiyi 'iyiliğe ve faydaya dönüştüren' kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla toplumun her kesimini dijital fırsatlarla buluşturmayı hedefliyor.

30 Bin Kadına Ulaşma Hedefi Gerçekleşti

2019'da hayata geçirilen projede, 2024 yılı itibarıyla deprem bölgelerine öncelik vererek, şimdiye kadar 30 bin kadına online ve yüz yüze eğitimler verildi. Bu eğitimlerde dijital okuryazarlık, pazar ve müşteri analizi, e-ticaret, sosyal medya pazarlaması gibi konular yer aldı.

Özellikle deprem bölgesinden 2 bin kadının eğitimlere katıldığı belirtilirken, mentörlük ve hibe programından başarıyla faydalanan 20 girişimci kadın, iş geliştirme hibesine hak kazandı.

Girişimci Kadınların Çeşitli Sektörlerdeki Başarısı

Hatay'dan Van'a, Samsun'dan Adana'ya kadar uzanan Türkiye'nin farklı şehirlerinde faaliyet gösteren girişimci kadınlar, gıda, tarım teknolojileri, mobilya, tekstil, sağlık, yazılım, yayıncılık ve kozmetik gibi geniş bir yelpazede projelerini sürdürüyor.

Ümit Önal: Nitelikli Eğitim ile Kadınları Destekliyoruz

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şirketin misyonlarının bir parçası olarak teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürmeye çalıştıklarını vurguladı. Özellikle 2024'te, 15 binin üzerinde kadına ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Önal, 20 girişimci kadının başarı ile hibe kazanmasından gurur duyduklarını belirtti.

Sosyal Sorumluluk Projelerinde Yeni Adımlar

Önal, Türk Telekom'un deprem bölgelerindeki sosyal sorumluluk projelerine de değinerek, 100. Yıl Kütüphaneleri ile eğitim ve teknolojiyi birleştirerek, yarının başarılı liderlerini geleceğe hazırladıklarını ifade etti. 2024 yılı boyunca, bu projeden 55 binden fazla öğrencinin yararlanacağı ön görülmektedir.

Türk Telekom, önümüzdeki dönemde fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği sundukları kütüphane sayılarını bu yıl 20'ye çıkarmayı hedefliyor. Önal, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile topluma değer katmaya devam edeceklerini duyurdu.

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