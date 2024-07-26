Türk Telekom, HIT-30 Programı ile Dijital Dönüşüme Liderlik Ediyor

Türkiye Yüzyılı'nın 'dijitalin yüzyılı' olması için kararlı adımlar atan Türk Telekom, Hit-30 programı doğrultusunda stratejik hedeflerini belirledi. CEO Ümit Önal, milli kalkınmayı hızlandıracak projeler geliştirmekte olduklarını kaydetti.

Yerli Ürün ve Projelerle Ekonomiye Katkı

Ümit Önal, "HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı" çerçevesinde ülkenin yüksek teknoloji yatırımlarında odak noktası haline gelmeyi amaçladıklarını belirtti. Önal, "Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, yerli mühendislerimizle birlikte tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

5G ve Fiber Altyapı Çalışmaları

Türk Telekom, herkes için yüksek hızda internet sağlama hedefiyle ülkeyi fiber ağlarla donatmaya da önem veriyor. Önal, 5G'ye geçişte yerli unsurların ana rol oynaması adına iş birlikleri geliştirdiklerini vurguladı.

Girişimcilik Kültürü ve Global İşbirlikleri

Önal, yenilikçi fikirlerin desteklenmesinin ekonomik ve teknolojik gelişim için hayati olduğunun altını çizerek, Türk Telekom Ventures ile girişimcileri desteklemekte olduklarını belirtti. "Bu yıl Stanford Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğimiz program, Türkiye'nin küresel inovasyon haritasına katkı sağlayacak" diye ekledi.

Geleceğe Yönelik Vizyon

Türk Telekom, global işbirlikleri sayesinde Türkiye’den çıkan yenilikçi fikirleri dünyaya açmayı hedefliyor. Önal, "Cumhurbaşkanımızın yeni teşvikleriyle inovasyon odaklı projelerimize hız kazandıracağız" diyerek, yüksek teknoloji merkezi olma yolunda ilerleyeceklerini ifade etti.