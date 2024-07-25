Türk Telekom Ventures, Yapay Zeka Girişimlerine Küresel Destek Sağlıyor

Türk Telekom Ventures, Yapay Zeka Girişimlerini Destekliyor

Türk Telekom Ventures, yapay zeka odaklı girişimlere sağladığı desteklerle dikkat çekiyor. Genel Müdür Muhammed Özhan, bu inovatif teknolojilere odaklanan girişimlerin geliştirilmesine gereken önemi verdiklerini belirtti.

Geleceğin Teknolojileri İçin Yatırım

On yılı aşkın bir süredir yürütülen PİLOT hızlandırma programı ile yenilikçi girişimlerin büyümesine katkıda bulunan Türk Telekom, yapay zeka girişimlerine yatırım yaparak bu alanda önemli bir adım atıyor. TT Ventures GSYF ile birlikte, yapay zeka teknolojisini geliştirerek değer yaratmayı hedefleyen girişimleri destekliyor.

Öne Çıkan Girişimler

Türk Telekom Ventures'ın PİLOT programına dâhil ettiği Mistikist, kullanıcıların stres seviyelerini azaltmayı amaçlayan yapay zeka destekli bir uygulama olarak ilgi çekiyor. Ayrıca, T4 People Analytics ve yatırım aldığı Segmentify ile Mindsite gibi girişimler, yapay zeka ile derin içgörüler sağlama ve e-ticaret kanallarında inovatif çözümler geliştirme konusunda öne çıkıyor.

Küresel Bir Vizyon

Türk Telekom, ABD'nin Silikon Vadisi'nde açtığı ofis ile global pazara açılışın kapılarını aralıyor. Özhan, “Geleceği şekillendirecek yapay zeka teknolojilerine odaklanan girişimlerin gelişimini yakından takip ediyoruz,” diyerek bu alanın önemini vurguladı.

Yatırım aldığı yeni girişimlerin global pazarda büyümeleri için gerekli desteği sağlayacaklarını belirten Özhan, Türk Telekom Ventures olarak uluslararası iş birlikleri ve stratejik ortaklıklarla güçlü bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, açıklamalarda bulundu.