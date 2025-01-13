Turkcell, Yurt Dışında 1 Milyar Dolar Borçlanma Aracı İhracı İçin Yatırımcı Toplantıları Düzenliyor

Turkcell, borçlanma aracı ihracı konusunda önemli bir adım atıyor. Şirket, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç tavan tutarı 1 milyar dolar olan borçlanma araçları için yatırım toplantıları düzenlemeyi planlıyor.

Birleşik Krallık ve ABD'de gerçekleşecek bu toplantılara dair bilgiler, Turkcell tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, ABD mevzuatı "Rule 144A" ve ABD dışı mevzuatı "Regulation S" formatında sürdürülebilir tahvil ve tahvil niteliğinde borçlanma aracı ihraç edileceği belirtildi.

Yatırımcı toplantılarının, Turkcell yöneticilerinin de katılımıyla yetkilendirilmiş bankalar tarafından organize edileceği ifade edildi. Toplantıların ardından, tahvillerin ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek.

Ayrıca, borçlanma araçlarının İrlanda Borsası (Euronext Dublin) üzerine kote edilerek Global Exchange Market'te (GEM) işlem görmesi planlandığı belirtildi. Bu ihraç için kredi derecelendirme notlarının, S&P Global tarafından BB, Fitch Ratings tarafından ise BB- olarak derecelendirilmesi öngörülüyor.