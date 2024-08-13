Türkiye, 2024'ün İlk Yarısında 4,7 Milyar Dolar Uluslararası Doğrudan Yatırım Çekti

Türkiye'nin Yabancı Yatırımlardaki Performansı

Bu yılın ilk yarısında Türkiye, 4,7 milyar dolar tutarında uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekmeyi başardı. Yatırımcıların çoğunluğunu oluşturan Hollanda, ABD, Almanya, İrlanda, Norveç ve Birleşik Krallık gibi ülkeler, Türkiye'nin en çok yatırım alan ülkeleri arasında yer aldı.

Yatırım Rakamları ve Sektör Dağılımı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ödemeler Dengesi istatistikleri ile birlikte 2024'ün ilk altı ayına ilişkin raporunu yayımladı. Bu rapora göre, Türkiye'ye yılın ilk yarısında gelen doğrudan yatırım girişi 4 milyar 692 milyon dolar olarak belirlendi.

2023 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında, bu veride yüzde 5'lik bir düşüş gözlemlendi. Ancak, 2024'ün ilk altı ayındaki doğrudan yatırımlar, cari açığın yüzde 28'ine tekabül ediyor. 2002'den beri toplam UDY değerinin 268 milyar doları aştığı bildirilmektedir.

Sektörel Dağılım ve Yatırımcı Ülkeler