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Türkiye, 2024'ün İlk Yarısında 4,7 Milyar Dolar Uluslararası Doğrudan Yatırım Çekti

Türkiye, 2024 yılının ilk altı ayında 4,7 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım aldı. Hollanda ve ABD önde gelen yatırımcılar oldu.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:09
Türkiye, 2024'ün İlk Yarısında 4,7 Milyar Dolar Uluslararası Doğrudan Yatırım Çekti

Türkiye'nin Yabancı Yatırımlardaki Performansı

Bu yılın ilk yarısında Türkiye, 4,7 milyar dolar tutarında uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekmeyi başardı. Yatırımcıların çoğunluğunu oluşturan Hollanda, ABD, Almanya, İrlanda, Norveç ve Birleşik Krallık gibi ülkeler, Türkiye'nin en çok yatırım alan ülkeleri arasında yer aldı.

Yatırım Rakamları ve Sektör Dağılımı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ödemeler Dengesi istatistikleri ile birlikte 2024'ün ilk altı ayına ilişkin raporunu yayımladı. Bu rapora göre, Türkiye'ye yılın ilk yarısında gelen doğrudan yatırım girişi 4 milyar 692 milyon dolar olarak belirlendi.

2023 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında, bu veride yüzde 5'lik bir düşüş gözlemlendi. Ancak, 2024'ün ilk altı ayındaki doğrudan yatırımlar, cari açığın yüzde 28'ine tekabül ediyor. 2002'den beri toplam UDY değerinin 268 milyar doları aştığı bildirilmektedir.

Sektörel Dağılım ve Yatırımcı Ülkeler

2024 yılının ilk yarısında kayıt edilen yatırım girişlerinin 2 milyar 846 milyon doları doğrudan yatırım sermayesiyken, 1 milyar 535 milyon dolar yabancı uyruklu alıcılara gayrimenkul satışından kaynaklandı. Ayrıca, borç alanına yapılan yatırımlar 754 milyon dolarEn fazla yatırım alan sektörler arasında ise toptan ve perakende ticaret yüzde 23'lük pay ile ilk sırada bulunurken, onu finans faaliyetleri takip etti. İlgili dönemde, finans sektöründeki yatırımlar 346 milyon dolar olarak kaydedildi.

Hollanda, ABD, Almanya, İrlanda, Norveç ve Birleşik Krallık, Türkiye'nin 2024 yılının ilk altı ayında en çok yatırım aldığı ülkeler olarak dikkat çekiyor. Avrupa Birliği ülkeleri ise 2002-2023 döneminde yatırımların toplamda yüzde 59'unu gerçekleştirdi.

2024 yılının ilk altı ayındaki en büyük yatırımcı olarak Hollanda yüzde 20 pay alırken, onu ABD yüzde 13 ve Almanya yüzde 10 ile takip etti.

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