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Türkiye, 2025'te Büyük Ölçekli Yatırımların Merkez Üssü Olacak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, 2025'te Türkiye'nin uluslararası yatırım çekmesinin artacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 18:16
Türkiye, 2025'te Büyük Ölçekli Yatırımların Merkez Üssü Olacak

2025'te Türkiye'den Global Yatırım Beklentileri

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin 2025 yılı itibarıyla dünya genelinden büyük ölçekli yatırımlar çekmesini beklediklerini ifade etti. Dağlıoğlu, bu süreçte özellikle Çin'den gelen yatırımların önemine vurgu yaparken, Türkiye'nin her coğrafyadan yatırım çekme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Yatırımların Tarihçesine Işık Tutan Kitap

Dağlıoğlu'nun açıklamaları, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Uluslararası Doğrudan Yatırımlar' kitabının tanıtım toplantısında yapıldı. Bu kitap, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) iş birliğiyle hazırlanarak, Türkiye'deki uluslararası yatırımların son 100 yıllık hikayesini sunuyor.

Öne Çıkan Sektörler ve Yatırım Avantajları

Son 20 yılda Türkiye'nin uluslararası yatırım alanındaki avantajları arasında kanuni düzenlemelerin ve yapısal reformların yanı sıra genç ve eğitimli iş gücü, ekonomik istikrar ve altyapı yatırımları yer alıyor. Bu faktörler, Türkiye'nin yatırımcılar tarafından tercih edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Türkiye'nin Gelecek Vizyonu

Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yatırım merkezi olma hedefinin vurgusunu yaparak, gelecekte daha fazla pozitif yatırım ortamının oluşmasını öngördü. Türkiye, bölgesel bir ekonomik aktör olarak AR-GE, lojistik ve ihracat merkezleri konumunda olduğunu hatırlatıyor.

Küresel Yatırım Trendleri

Son iki yıldaki global yatırım performansının durakladığını belirten Dağlıoğlu, merkez bankalarının politikalarının Türkiye için olumlu bir geleceği mümkün kılabileceğine dikkat çekti. Özellikle teknoloji, dijital ve yeşil teknolojiler alanlarında önemli projelerin hayata geçirileceğini vurguladı.

Yatırımların Türkiye'ye Akışı

Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin 2003 yılından bu yana 270 milyar dolar yatırım çektiğini, bu yatırımların %68'inin Avrupa'dan, %8'inin Amerika'dan geldiğini ifade etti.

Dağlıoğlu son olarak, uluslararası yatırımcıların Türkiye'de genişleme alanında önemli motivasyonlara sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin coğrafi konumunun ve komşu ülkelerdeki istikrarın yeni fırsatlar sunacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) iş birliği ile...

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) iş birliği ile hazırlanan ve YASED üyesi şirketlerin tarihçeleri ile faaliyetlerinin anlatıldığı "Türkiye Yüzyılında Uluslararası Doğrudan Yatırımlar" kitabının tanıtım toplantısı, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu’nda gerçekleştirilen programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) iş birliği ile...

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) iş birliği ile hazırlanan ve YASED üyesi şirketlerin tarihçeleri ile faaliyetlerinin anlatıldığı "Türkiye Yüzyılında Uluslararası Doğrudan Yatırımlar" kitabının tanıtım toplantısı, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu’nda gerçekleştirilen programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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