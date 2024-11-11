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Türkiye, 2028'de Elektrik Üretiminde Yerli Kaynak Payını Yüzde 63'e Çıkarma Hedefinde

Enerji Bakanlığı, 2028 hedefleriyle yerli kaynaklardan elektrik üretimini %63'e çıkaracak stratejik planını açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 10:15
Türkiye, 2028'de Elektrik Üretiminde Yerli Kaynak Payını Yüzde 63'e Çıkarma Hedefinde

Türkiye'nin Enerji Stratejisi: Yerli Kaynaklarla %63 Hedefi

Türkiye, 2028'de elektrik üretiminde yerli kaynakların payını yüzde 63‘e çıkarmayı hedefliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu doğrultuda 2024-2028 Stratejik Planını yayımlayarak, yerli kaynaklardan üretilen elektrik enerjisi miktarının yıllık 270 milyar kilovatsaat olmasını amaçlıyor.

Planın Ana Hatları

2028 hedefleri arasında yer alan diğer önemli noktalar, kurulu güç bakımından güneş enerjisi santrallerinin 33 bin 100 megavata, rüzgar enerjisi santrallerinin 19 bin 300 megavata çıkarılması ve 4 bin 800 megavatlık nükleer enerji kapasitesinin devreye alınması yer alıyor.

Gelişmelerin Arka Planı

Bakanlık, enerjideki dünyadaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak Türkiye'nin kaynaklarını ve ihtiyaçlarını tanımladı. Yurt içinde ham petrol üretiminin 210 bin varile, doğal gazda 42,5 milyon metreküpe, doğal gaz depolama kapasitesinin 12 milyar metreküpe ve yıllık maden ihracat değerinin 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Planda Belirlenen Amaçlar ve Hedefler

Stratejik planda 7 ana amaç ve 30 çeşitli hedef belirlendi. Bu amaçlar arasında sürdürülebilir enerji arz güvenliği, dışa bağımlılığı azaltma, net sıfır karbon odaklı enerji dönüşümü ve yerli teknolojilerin desteklenmesi yer alıyor.

Yenilenebilir Enerji ve Madencilik Hedefleri

Yenilenebilir enerji kapasitesinin artması için şebeke esnekliği sağlanacak, ayrıca yerli kaynaklardan elektrik üretimi ve madencilik alanında gelişmelere odaklanılacak. Bu bağlamda kritik minerallerin ekonomiye kazandırılması ve iş sağlığı ile güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Teknoloji ve AR-GE Çalışmaları

Bakanlık, enerji ve tabii kaynaklar alanında teknoloji geliştirme ve AR-GE çalışmaları yürütecek. Bunun yanı sıra dijital dönüşüm, siber güvenlik ve afet yönetimi kapasitesinin de güçlendirilmesi öngörülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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