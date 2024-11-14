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Türkiye, 2028 Sonunda Elektrikli Araç Şarj Soketi Hedefini 100 Bine Çıkarmayı Planlıyor

Türkiye, elektrikli araç kullanımını artırmak için 2028'de şarj soketi sayısını 100 bine ulaştırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:10
Türkiye, 2028 Sonunda Elektrikli Araç Şarj Soketi Hedefini 100 Bine Çıkarmayı Planlıyor

Türkiye, Elektrikli Araç Şarj Altyapısını Güçlendiriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2024-2028 Stratejik Planı çerçevesinde, Türkiye'nin elektrikli araç kullanımını artırma hedefi doğrultusunda, şarj soketi sayısının 2028 yılı sonuna kadar 100 bine ulaşması planlanıyor.

Gelişmiş Altyapı ile Hedef 100 Bin

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, net sıfır odaklı karbon emisyon hedefleri doğrultusunda, 2024 yılı sonunda 20 bin elektrikli araç şarj soketi hedeflenmişti. Ancak Ekim 2024 itibariyle, bu hedef 24,472 soketle başarıyla aşılmış durumda.

Ulaşımda Temiz Enerji Dönüşümü

Ulaştırmadaki elektrikli araç dönüşümü; çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve enerjinin verimli kullanılması gibi önemli hedefleri içeriyor. Türkiye, bu bağlamda elektrikli araç kullanımını artırmak ve sektörü desteklemek amacıyla güçlü bir enerji altyapısı oluşturmaya odaklanıyor.

Yenilikçi Yatırım Fırsatları

Elektrikli araç şarj istasyonları, girişimciler için yeni yatırım fırsatları sunarak sektörde büyümeyi destekleyecek. Böylece, toplam sıfır araç satışları içinde elektrikli araçların payının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Elektrik Altyapısında Güçlendirme Hedefi

Elektrik şebeke altyapısının yenilenebilir enerji kaynakları ve elektrikli araçların potansiyeli doğrultusunda güçlendirilmesi öngörülüyor. Şarj istasyonları ağının geliştirilmesi ile birlikte elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Şebeke Güvenliği ve Esneklik

Elektrikli araçların şarj işlemi sırasında enerji tüketiminin artması, şebeke esnekliğini ön plana çıkarıyor. Bu nedenle, esnekliğin artırılması üzerinde durulması gerektiği vurgulanıyor. Bölgede şebeke güvenliği için yapılacak yatırımlar ise önem arz ediyor.

Proje Geliştirme Beklentileri

Bir diğer önemli nokta da elektrikli araç sayısının beklenmedik artışları. Bu durum, şarj soketi sayısının yetersiz kalmasına ve ani yük artışlarının şebeke kararlılığını olumsuz etkileyebileceği risklerine işaret ediyor. 2024 yılı için 1 projeksiyon oluşturulması beklenirken, bunun 2028'de 3'e çıkarılması hedefleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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