Türkiye-ABD Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı İmzalandı

Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji ortaklığını güçlendirecek Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 22:42
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanındaki ortaklığı derinleştirecek Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını bildirdi.

Toplantı ve imza süreci

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladığını ifade etti.

Bayraktar'ın açıklaması

Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattıklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum."

