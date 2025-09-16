Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu 16-17 Ekim'de İstanbul'da

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve DEİK organizasyonuyla bu yıl beşinci kez 16-17 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Katılımcılar

Foruma; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Goncalves Lourenço ile eşi Ana Afonso Dias Lourenço, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Afrika Birliği Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe, DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı ile Afrika ülkelerinden ekonomi, ticaret ve maliye bakanlarının katılması bekleniyor.

Ana Tema ve Öncelikli Sektörler

Forumun ana teması "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" olarak belirlendi. Öncelikli sektörler arasında tarım ve gıda, yenilenebilir enerji, madencilik, otomotiv, tekstil, ulaşım ve lojistik, inşaat ve taahhüt, savunma sanayisi ve dijital teknolojiler yer alıyor.

Program

Forumun ilk gününde eş zamanlı olarak Sürdürülebilir Gıda Üretim ve Güvenliği, Türkiye-Afrika Uluslararası Sivil Havacılık İş Birliği, İlaçlar ve Medikal Malzemeler, Türkiye-Afrika Lojistik Merkezi, Türkiye-Afrika Kadın Liderlik ve Girişimcilik Diyaloğu, Rekabetçi ve İş Birlikçi Tekstil Değer Zincirleri başlıklı paneller ile ülke sunumları düzenlenecek.

İkinci gün ise Teknoloji, İmalat ve Madencilik, Afrika'nın Altyapı İhtiyaçlarının Finansmanı: Afrika'nın Altyapı Gelişimi için Bir Model Olarak Türkiye'nin Yap-İşlet-Devret Deneyimi ve Dijital Ticarette İş Birliği: Türk Üreticiler ve Afrika Dijital Pazarı panelleri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek. Forumun her iki gününde de panellerle eş zamanlı G2B ve B2B görüşmeleri yapılacak.

Türkiye-Afrika Kadın Liderlik ve Girişimcilik Diyaloğu

Etkinliğin ilk gününde, Emine Erdoğan ve Ana Afonso Dias Lourenço'nun teşrifleriyle gerçekleştirilecek olan "Türkiye-Afrika Kadın Liderlik ve Girişimcilik Diyaloğu" panelinde Türk ve Afrikalı iş kadınları, iş dünyasındaki deneyimlerini paylaşacak; işbirliği fırsatları ve kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasının yolları tartışılacak.

Katılımcı Kuruluşlar ve Beklenen Sayı

Foruma Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Afrika Eximbank, Türk Eximbank, uluslararası ve bölgesel finans kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, DEİK Türkiye-Afrika iş konseyleri başkanları ve karşı kanat kuruluş başkanları, ilgili dernekler, meslek kuruluşları, girişimciler, Türkiye'deki diplomatik misyon temsilcileri ve medya kuruluşları başta olmak üzere Afrika'da tüm ülkelerden ve Türkiye'den 4 binden fazla iş insanının katılması bekleniyor.

Ticaret Hacmi ve Hedefler

Türkiye'nin Afrika ile toplam ticaret hacmi 2003'te 5,4 milyar dolar iken geçen yıl 32,8 milyar dolara yükseldi. Türkiye-Afrika toplam ticaret hacminin önce 50 milyar dolar ve daha sonra 75 milyar dolar düzeyine çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye, Afrika'nın entegrasyonu, ekonomik kalkınması ve sanayi gelişimi için stratejik bir ortak olarak kıta ülkeleriyle kazan-kazan ilkesi doğrultusunda ilişkilerini güçlendiriyor. Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı 2024'te 21,5 milyar dolar olurken, Türkiye'nin Afrika'dan ithalatı aynı yılda 11,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.