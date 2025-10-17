Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) İstanbul'da Sona Erdi

50 Afrika ülkesinden 4 binden fazla katılımcı ve 2 bini aşkın iş görüşmesiyle TABEF sona erdi; DEİK Başkanı Nail Olpak ikili ticaret hedefini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 16:19
DEİK Başkanı Nail Olpak'ın mesajı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye ile Afrika'nın ticaret ve yatırımlarını artırmaya odaklandıklarını ve bölgenin kalkınması için birlikte çalıştıklarını belirterek, "37 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaretimizi önce 50, sonra 75 milyar dolara çıkarmak ana hedefimiz." dedi.

Organizasyon ve ev sahibi kurumlar

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda, DEİK'in organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) sona erdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen forumun kapanış törenine katılarak konuşma yaptı.

