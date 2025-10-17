Türkiye-Afrika Ticaret Hedefi: 2028'de 50 Milyar Dolar

Ömer Bolat: İşbirliği ve yatırımlar güçleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin son yıllarda hızlı bir yükseliş kaydettiğini belirtti. Bakan Bolat, ticaret hacminin yedi kat arttığına dikkat çekti.

"Bu yıl 40 milyar dolara ulaşıyoruz. 2028'de 50 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefliyoruz. Türk yatırımcılar, Afrika ülkelerinde hemen her yerde yüz binlerce Afrikalı vatandaşa üretim ve istihdam noktasında katkılar sunan yatırımlarını yapmaktadır."

Bu açıklama, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF)'un İstanbul Kongre Merkezi'ndeki oturumunun ardından yapıldı.

Forum, taraflar arasındaki ekonomik işbirliğini derinleştirmeyi ve yatırım fırsatlarını artırmayı amaçlayan görüşmelere sahne oldu.

Anadolu Ajansını

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen forumun kapanış törenine katılarak konuşma yaptı.