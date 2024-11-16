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Türkiye, Avrupa ile Ticaretinde Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi'ne Geçiyor

Türkiye, yarından itibaren Avrupa ile ticaretinde yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi'nin güncel versiyonunu uygulamaya alıyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 13:13
Türkiye, Avrupa ile Ticaretinde Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi'ne Geçiyor

Türkiye, Yarın NCTS Faz-5'e Geçiyor

Türkiye, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyeleriyle Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Ukrayna'nın taraf olduğu "Ortak Transit Rejimi"nde yarından itibaren Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) güncel versiyonunu kullanmaya başlayacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, yarından itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ortak ve ulusal transit rejimlerinde kullanılan NCTS'ye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı bu tebliğde, kara, hava ve deniz yoluyla yapılan taşımalarda kullanılacak sembollerden beyanlara, tutulacak kayıtlardan "TR" sembolünün kullanımına kadar pek çok uygulama detaylandırıldı.

Ortak Transit Rejimi Çerçevesinde NCTS

Türkiye'nin 1 Aralık 2012'de taraf olduğu "Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme", Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üye ülkeleri, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Ukrayna ile işbirliği içinde yürütülmektedir.

Bu ülkeler, "Eşya Ticaretinde İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme" hükümleri çerçevesindeki taşımalarda NCTS kullanıyor. NCTS, Türkiye'nin ihracatında bölgesel olarak en büyük paya sahip olan Avrupa coğrafyasına yönelik olarak, eşyanın ortak transit rejimi kapsamında tek bir beyanname ve tek bir teminatla taşınabilmesini sağlıyor.

NCTS Faz-5 ile İyileştirmeler

Yarından itibaren Türkiye, bu sistemin 5'inci aşaması olan NCTS Faz-5'e geçiş yapacak. Halihazırda kullanılan NCTS Faz-4'ün yerini alacak yeni sistemle, çeşitli konularda iyileştirmeler sağlanması hedefleniyor.

Yeni güncellemeyle, uluslararası ticareti destekleyen, verimli ve güvenilir bir transit sistemi oluşturulması amaçlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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