Türkiye-Azerbaycan Yapay Zeka İşbirliği Protokolü İmzalandı

AlPA ile 4SIM arasında Türkiye-Azerbaycan yapay zeka ekosistemini güçlendirecek işbirliği protokolü Bakü'de imzalandı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:22
Türkiye-Azerbaycan Yapay Zeka İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türkiye-Azerbaycan Yapay Zeka İşbirliği Protokolü İmzalandı

AlPA ve 4SIM güçlerini birleştirdi; hedef ortak projeler

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AlPA) ile Azerbaycan Dördüncü Sanayi Devrimi Analiz ve Koordinasyon Merkezi (4SIM) arasında, yapay zeka ekosistemini güçlendirmeye yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Dernekten yapılan açıklamada, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki ilk resmi sivil toplum kuruluşu AlPA ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren 4SIM'in, iki ülke arasındaki yapay zeka ekosistemini güçlendirmek amacıyla işbirliğine gittiği belirtildi.

Protokolün "Türkiye-Azerbaycan Yapay Zeka Ekosistemini Güçlendirecek İşbirliği Protokolü" adı altında, AlPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve 4SIM Başkanı Fariz Cafarov tarafından, Bakü'de düzenlenen ve bölgenin yenilikçi girişimcilerini bir araya getiren INMerge Innovation Summit kapsamında imzalandığı kaydedildi.

Zafer Küçükşabanoğlu, "AIPA olarak, Türkiye'nin yapay zeka potansiyelini tüm dünyaya göstermek için 5 yıl içerisinde 10'dan fazla yurt dışı seyahati gerçekleştirdiklerini" ifade etti.

Küçükşabanoğlu, yapay zekanın ekonomi, enerji ve eğitim başta olmak üzere hayatın her alanını dönüştürdüğünü vurgulayarak, bu teknolojinin tüm dünyanın ilgilenmesi gereken bir konu olduğunu belirtti.

Küçükşabanoğlu, uluslararası işbirliklerinin önemine işaret ederek şunları kaydetti: "Kardeş ülke Azerbaycan'ın öncü dijital dönüşüm kurumu olan 4SIM ile işbirliği protokolü imzalamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu protokol, yapay zeka konusunda iki ülke arasında bilgi paylaşımıyla birlikte yapay zeka alanında ortak girişimler de çıkarmayı hedeflemektedir. Yapay zekanın 2030 yılına kadar oluşturacağı yaklaşık 15,7 trilyon dolarlık pastadan iki ülkenin de payını alarak güçlenmesini sağlamak için birlikte çalışacağız."

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AlPA) ve Azerbaycan Dördüncü Sanayi Devrimi Analiz ve...

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AlPA) ve Azerbaycan Dördüncü Sanayi Devrimi Analiz ve Koordinasyon Merkezi (4SIM) arasında, yapay zeka ekosistemini güçlendirmeye yönelik işbirliği protokolü imzalandı. "Türkiye-Azerbaycan Yapay Zeka Ekosistemini Güçlendirecek İşbirliği Protokolü"nün, AlPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve 4SIM Başkanı Fariz Cafarov tarafından, Bakü'de düzenlenen ve bölgenin yenilikçi girişimcilerini bir araya getiren "INMerge Innovation Summit" kapsamında imzalandı.

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AlPA) ve Azerbaycan Dördüncü Sanayi Devrimi Analiz ve...

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kur Korumalı Mevduat 9,7 milyar dolara geriledi
2
Mersin Taşucu'na İlk 7. Nesil Sondaj Gemisi Geldi — Enerji Filosuna Katılım
3
Almanya'da işsiz sayısı Eylül'de beklenenden fazla arttı
4
Girişimcilere 2 Milyon TL'ye Kadar Destek: Başvurular 1-31 Ekim 2025
5
Yapay Zeka Sigortada Öne Çıktı: 4. Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde Reasürans Tartışması
6
Ticaret Bakanı Bolat, MÜSİAD EXPO'da Ekonomik Büyümenin Mesajını Verdi
7
Bakan Şimşek'ten Turizm Yatırım Forumu'nda Önemli Açıklamalar

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar