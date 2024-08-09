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Türkiye Bankalar Birliği'nden Gençler için Finansal Okuryazarlık Eğitimi

TBB, 15-17 yaş aralığındaki gençlere ücretsiz finansal okuryazarlık eğitimi sunuyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 14:27
Türkiye Bankalar Birliği'nden Gençler için Finansal Okuryazarlık Eğitimi

TBB'den Gençlere Yönelik Önemli Eğitim Programı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 15-17 yaş aralığındaki lise çağındaki gençler için yeni bir eğitim programı duyurdu. "Finansal Başarı için Adım Adım Rehber" adlı video tabanlı e-eğitim, gençlerin finansal okuryazarlığını artırmayı hedefliyor.

Eğitim İçeriği

Program kapsamında, gençlere pek çok temel finansal kavram eğitimleri sunuluyor. Gelir ve gider takibi, harcama yönetimi, birikim yapma, kredi kartı kullanımı, borçlanma ve tasarruf gibi konular ele alınıyor.

Makro Ekonomik Bilgiler

Eğitimde ayrıca enflasyon, faiz oranları, döviz kurları, sigorta ve vergi gibi makro ekonomik terimler üzerinde durularak, gençlerin bu konularda bilgi sahibi olmaları sağlanıyor.

Geleceğe Dönük Hedefler

Bu eğitimle, gençlerin finansal kararlar alma yeteneklerinin geliştirilmesi ve dolandırıcılık gibi olumsuz durumlara karşı bilinçlenmeleri amaçlanıyor.

Ücretsiz Erişim

"Finansal Başarı için Adım Adım Rehber" adlı program, egitimportali.tbb.org.tr adresi üzerinden ücretsiz olarak erişilebilir.

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