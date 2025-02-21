Türkiye Bilimler Akademisi 15 Yeni Şeref Üyesi Belirledi

TÜBA, Aralık 2024'te gerçekleştirdiği toplantıda 15 bilim insanını şeref üyesi olarak belirledi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:53
Türkiye Bilimler Akademisi 15 Yeni Şeref Üyesi Belirledi

TÜBA'dan Önemli Atama

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), yaptığı yeni atamalarla 15 bilim insanını şeref üyesi olarak belirledi. Aralık 2024'te toplanan Akademi Konseyi'nde alınan karar doğrultusunda, yeni üyelerle birlikte toplam şeref üyesi sayısı 85'e yükseldi. TÜBA çatısı altında toplam üye sayısı ise 235 olarak kaydedildi.

TÜBA Başkanı'nın Açıklamaları

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, seçilen yeni üyelerle birlikte çalışacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Şeker, "Bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak, bilim insanlığını özendirmek misyonu kapsamında, alanında özgün ve çığır açıcı bilimsel çalışmalara sahip bilim insanlarını bir araya getirmek önemli bir sorumluluk" dedi.

Ayrıca, yeni şeref üyelerinin katkılarıyla yürütülecek işbirliklerinin ülkemiz, dünya bilimi ve akademi camiası için yeni ufuklar açacağına inandığını ifade etti.

Yeni Şeref Üyeleri

TÜBA'nın yeni şeref üyesi seçilen isimler arasında yer alan bilim insanları şunlardır:

  • Prof. Dr. Zhichuan Jason Xu
  • Prof. Dr. Asıf Sabanovic
  • Prof. Dr. İbrahim Celalettin Haznedaroğlu
  • Prof. Dr. Ömer Özkan
  • Prof. Dr. Nedime Serakıncı
  • Prof. Dr. Uğur Türe
  • Prof. Dr. Zühtü Arslan
  • Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın
  • Prof. Dr. Osman Bakar
  • Prof. Dr. Ömer Demir
  • Prof. Dr. İsa Habibbeyli
  • Prof. Dr. Maria Ivanics
  • Prof. Dr. Mehmet İpşirli
  • Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz
  • Prof. Dr. Istvan Vasary

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